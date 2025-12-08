護國神山184萬股民注意！台積電12/11除息5元再拚秒填息

台積電將在12月11日進行今年最後一次除息。（圖／鏡週刊提供）

台積電184萬名股東注意！台積電（2330）將在12月11日進行今年最後一次除息，將除息5元，今年股東總計領取19元的現金股利，且台積電在2026年起每季將配6元，在台積電營運持續向上的情況下，股東們明年全年有望領到至少24元現金股利。

晶圓代工龍頭台積電將在12月11日除息5元，今年如果持續持有台積電，每股總計領取19元現金股利，外界預期，目前台積電維持在1400元以上的股價高檔，除息五元只是「一檔Tick（價格波動的最小單位）」，非常有機會在除息當天秒填息。

廣告 廣告

台積電董事會先前核准配發2025年第二季每股現金股利5.0元。普通股的除息交易日定為2025年12月11日，股利則於2026年1月8日發放。

台積電營運持續向上，不僅2025年在AI浪潮帶動下，將創下史上最好的一年，明年還有望延續。隨著2奈米產能陸續開出，需求滿載的先進封裝CoWoS明年也預計比去年產能多6成，台積電整體業績很有可能繼續創新高。



回到原文

更多鏡報報導

台積電將除息要抱股還是棄息 分析師這樣建議

台積電近16次除息幾乎「秒填」！當天觀察這點

本週挑戰前高！台積電站上1470元 台股上漲100點重回2萬8大關