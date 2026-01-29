護國群山添新兵！中科迎4生力軍 補足紅外線與半導體關鍵拼圖

財經中心／師瑞德報導

國科會核准中科4件新投資案，總額24.18億元，展現台灣供應鏈強勁韌性。亮點包括恆豐國際將建置「全台首條MIT紅外探測器產線」，填補技術缺口；圓達科技則專攻半導體高潔淨零組件與綠色材，成為大廠神隊友，推升台灣科技聚落含金量。（AI製圖）

台灣科技業近期利多頻傳，護國群山「造山運動」持續擴大！繼龍頭大廠領軍衝刺後，中游供應鏈也展現強勁的「補鏈」力道。國家科學及技術委員會科學園區審議會29日拍板通過中科4件新投資案，總金額達新臺幣24.18億元。此次核准名單亮點十足，不僅出現全台首條「MIT 紅外探測器」產線，更有半導體高階材料新兵入列，顯示台灣科技聚落正從單點突破，走向全面自主化的新高峰。

恆豐國際填補國防與工控缺口 打造全台首條MIT紅外產線

具備「唯一性」與「進口替代」題材的企業往往最具爆發力。此次進駐中科虎尾園區的恆豐國際電子，正是被視為填補台灣光電產業拼圖的關鍵角色。

恆豐國際是國內極少數能從 IC、晶片、封裝、鏡頭一路做到機芯模組的「一站式」技術供應商。其計畫建立的「國內第一條完整 MIT 紅外探測器封裝產線」，具有高度戰略意義。這不僅意味著台灣在紅外熱成像技術上將擺脫對外依賴，實現供應鏈自主，更能加速切入高階工控、安防甚至國防領域。對於尋找「隱形冠軍」的市場資金而言，這類具備技術護城河的廠商，未來成長潛力不容小覷。

圓達科技成「半導體神隊友」 強化高階封裝韌性

隨著台積電與美光等大廠積極擴充先進製程與高階封裝產能，周邊「賣鏟子」的材料設備商行情跟著水漲船高。獲准進駐中科台中園區的圓達科技，鎖定的正是半導體製程中不可或缺的高潔淨、高耐化零組件與智慧電控模組。

圓達科技不僅具備精準的材料熱分析能力，更導入符合 ESG 趨勢的特用化學桶循環清洗技術，完全對準了國際大廠對「綠色供應鏈」的嚴苛要求。此外，圓達參與「台灣半導體德鑫二聯盟」，透過跨領域協作累積製程參數，將進一步鞏固台灣在地供應鏈的韌性。這類能與國際大廠「打群架」的供應鏈成員，正是支撐護國神山群屹立不搖的基石。

中科聚落含金量再升級

此次審議會通過的24.18億元投資案，雖然金額規模看似不大，但「含金量」極高。從恆豐的紅外線自主技術，到圓達的半導體關鍵耗材，都顯示中科聚落已從單純的製造基地，升級為高技術密度的研發重鎮。對投資人而言，這波「造山運動」的新成員，代表著台灣科技產業在 AI 與半導體主戰場之外，正積極開闢更多元的利基戰場，為未來的產業成長動能增添更多想像空間。

