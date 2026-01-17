護國舞小姐轉戰！ 「金芭黎舞廳」熄燈 網嘆時代的眼淚

在新冠肺炎疫情期間一戰成名的高雄金芭黎舞廳，因為場地租約到期的關係，昨（16）日是最後一天營業，業者在門口張貼公告，除了感謝客人多年來的支持，也透露舞小姐們未來會轉移至大世界舞廳繼續服務，引起討論。

位於高雄苓雅區的金芭黎舞廳，開業已超過30年，一度被稱為高雄三大舞廳之一，無奈因為租約到期的關係，地主有其他打算不再續約，金芭黎舞廳因此在昨日營業後正式熄燈，未來小姐都會轉移至大世界舞廳。

消息曝光後引起討論，不少網友說「難怪最近很多人改去大世界了」、「好可惜喔，金芭黎也算是時代的眼淚了」、「對這邊印象最深刻的，就是店外那隻測速照相機」、「我爸每次經過都說他在這贊助了一根柱子，居然要結束營業了」、「不～那以後要去哪裡打保齡球」、「雖然沒有進去過，但感覺這是一個時代的落幕」。

金芭黎舞廳前身是在1990年開業的「金蒂大舞廳」，當時曾與「大帝國」、「大世界」並稱為高雄三大舞廳，2009年時業者斥巨資對內部進行改裝，並更名金芭黎舞廳繼續營業，不只有大舞池、包廂，還有KTV及保齡球場。

而讓金芭黎紅遍全台則是在新冠疫情期間，一名舞小姐發現有確診台商未依照規定在家隔離，還跑到金芭黎去消費，該名舞小姐因此主動通報，阻止疫情擴散，獲得「護國舞小姐」的美名。

