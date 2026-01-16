「護國舞小姐」成名地熄燈！金芭黎最後一夜 在地人淚喊：時代的眼淚

高雄老牌舞廳「金芭黎」營業至1月16日止，今晚畫下句點，象徵高雄夜生活一個時代的結束。（圖／翻攝自Google Map）

曾因新冠疫情期間舞小姐主動通報確診者行蹤、成功阻斷社區感染，而被外界稱為「護國舞小姐」的高雄知名舞廳「金芭黎」，在一夕之間全台聲名大噪。如今這座老字號夜生活地標，因租約到期與地主規劃改建，今（1月16日）晚間迎來最後一夜營業。業者已於門口張貼公告，感謝貴賓多年支持，並宣布所有大班小姐將自1月19日起轉往「大世界舞廳」繼續服務。消息一出，不少在地網友感嘆「又一段高雄人的共同回憶要消失了」。

業者於店門口張貼公告，感謝長年支持的貴賓，並指出店內所有大班小姐將自1月19日起轉至「大世界舞廳」繼續服務，為這座經營多年的老牌舞廳正式畫下句點。金芭黎舞廳前身為「金蒂大舞廳」，位於苓雅區中山二路與四維四路口，自1990年開業後聲名大噪，曾與「大帝國」、「大世界」並列高雄三大舞廳。

廣告 廣告

2009年業者投入千萬元整修改裝，並以「金芭黎」新名重新開張，成為當地民眾週末固定報到的娛樂場所。一樓為大型舞池與包廂，二樓設有KTV與保齡球場，亦是警方春安勤務期間的重點臨檢地點，內部舞小姐人數眾多。

該舞廳之所以在全台廣為人知，則是2020年新冠疫情爆發初期，一名舞小姐發現有台商返台後未隔離便進場消費，隨即主動通報衛生單位。此舉成功阻止疫情擴散，讓舞廳意外成為全國防疫焦點，該名舞小姐也被稱為「護國舞小姐」，金芭黎也因此成為防疫史上一筆特別的註記。

如今隨著租期屆滿、無法續約，舞廳決定於今晚熄燈，消息曝光後，不少網友在社群留言哀嘆，「護國神店要掰了」、「晚上又少一個消遣的地方」、「每天經過的地標，說不出的感傷」、「時代的眼淚又要滴下來了」。對許多高雄人而言，金芭黎不只是舞廳，更是一段集體記憶的場景，如今走入歷史，無疑也象徵著一個時代的結束。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

替妹妹出錢十年換來一聲「我買房了」 姊姊沉默了

張文疑遭父「嗆這句」開始封閉自我！母匯錢原因曝光

租賃業務員被控勾結詐團！放貸匯進非指定帳戶 他房遭法拍背4千萬債務