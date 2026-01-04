護國院長挺台南隊長 蘇貞昌現身力挺林俊憲 直搗對手本命區辦造勢

台南市長參選人林俊憲今日舉辦挺憲團結大會，前行政院長蘇貞昌、立法委員林楚茵、立法委員蔡其昌三位極具全國人氣的民進黨政治明星更站出來力挺林俊憲，並肯定林俊憲是位有願景、負責任，更是能整合團結台南民進黨的唯一人選。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 大台南市長參選人林俊憲今（4）日於安南區舉辦挺憲團結大會，除了多位黨公職現身，前行政院長蘇貞昌、立法委員林楚茵、立法委員蔡其昌三位極具全國人氣的民進黨政治明星更站出來力挺林俊憲，並肯定林俊憲是位有願景、負責任，更是能整合團結台南民進黨的唯一人選，呼籲台南鄉親全力來支持，現場也湧進破兩萬人鄉親，象徵林俊憲選情後來居上，越有倒吃甘蔗之勢。

「護國院長挺台南隊長」，蘇貞昌指出，在他擔任民進黨主席的時候，林俊憲擔任中央黨部的發言人，那是每天站在第一線，替民進黨說話、替台灣辯護、替所有同志承擔攻擊的位置，身為林俊憲的老上司，林俊憲的表現，絕對對得起台南鄉親的栽培。

蘇貞昌表示，檢視市長級的後候選人，有三個重點可以觀察，第一品行操守、第二府會關係、第三與中央溝通能力，對比另外一位候選人跟林俊憲，誰最有資格當市長已經非常明顯。

蘇貞昌也再次重申團結的重要性，他強調，自身豐富的政治歷練，讓他看人非常準確，林俊憲的身邊有多位民進黨立委、議員支持，還有我這個老院長老上司，另外林俊憲也是國會表現第一名的立委，對於台南整體未來有規劃有願景，用一句最簡單、也最真心的話，就是「有俊憲，會做事」，呼籲大家要力挺林俊憲，讓他可以在這次初選來順利過關。

立法委員蔡其昌表示，短短五天內就下來台南力挺兩次林俊憲，就是因為台南需要一個有魄力、有執行力的新市長人選，林俊憲對於市政規劃藍圖有想法，推出來的政策概括所有族群，除此之外，林也很關注台南體育的發展，若以來棒球比喻，一棒接一棒、世代交替就很重要，相信林俊憲會是那位有辦法延續賴清德、黃偉哲的優秀人選。

林俊憲指出，民進黨一路走到今天，從黨外、到創黨、到執政，位置或許改變，但團結的精神沒有改變，民進黨的價值也沒有改變。他跟蘇貞昌院長還有其他同志一路走來始終如一，從來沒有離開過這條路，也從來沒有背離過信念，這份堅守，不僅是對民主的承諾，也是對台灣人民的責任，而歷史和現實都告訴我們，背叛信念、背叛團隊，只會讓我們失去方向，讓民主與責任受損。

林俊憲強調，國民黨只怕團結的民進黨，為了台南的未來、為了民進黨的責任，他已經將台南隊已經整合完成，他與他的團隊絕對不背叛信念、不背叛團隊，堅守價值，一路走到底贏得初選，也希望贏得台南的未來。

林俊憲表示，城市的發展不僅止於產業與建設，更應回到市民的日常生活與家庭需求。他提出「助你好孕」生育政策，主張將生育獎勵金翻倍，並提供孕婦免費接種 RSV 疫苗，同時擴大孕婦產檢計程車補助，降低家庭迎接新生命的經濟與交通負擔。

