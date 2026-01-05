護國院長蘇貞昌挺林俊憲「我看人很準」拋市長3指標：這局決定台南市政誰帶頭

民進黨台南市長初選進入倒數階段，前行政院長蘇貞昌昨（4）日赴立委林俊憲在安南區的造勢晚會站台，蘇貞昌直言，為何今天來支持林俊憲，因為這局選下去「就決定台南市政誰帶頭、台南市會變怎樣」，他並分析參選人應有的三面向，包含操守、和議會互動、和府院互動，「我看人很準，所以支持林俊憲」。

蘇貞昌致詞表示，台灣民主政治50年，他真的看了很多，台灣要像他一樣有這樣完整政治歷練，恐怕真沒多少人，做過兩個縣的縣長，從屏東縣做到台北縣，從台灣尾做到台灣頭，而要當黨主席就不簡單，自己做過兩次，同樣行政院長兩次，還是做最久的。

廣告 廣告

蘇貞昌再說，他自己歷練豐富「看人很準」，為什麼今日來支持林俊憲？因為這一局選下去，就是決定將來台南市長是誰，這一局選下去，下禮拜就決定誰代表民進黨，這一局選下去，決定以後台南市政誰帶頭，這一局選下去，決定以後台南市會變成怎麼樣。

蘇貞昌並說，要提一些建議給台南人參考，因為台南人自尊心真高、眼光真遠，應該會選，如果看過去40年，台南人在選市長，也有真厲害、真勇敢的，厲害的就是選到市長可以變總統，賴清德這樣真厲害，不然22個縣市，縣市長這麼多，為什麼別人都沒做總統，就賴清德可以變總統？但也有曾選到市長出事的，這些自己都很清楚。

「自己當過行政院長，知道哪一個立法委員是歪膏搥斜、有的是在替中國講話、有的是在替自己家講話，但有人是正港在顧地方、顧台灣」，蘇貞昌表示，要選哪一位參選人，首先是這個人操守品格怎麼樣？一路走來，經得起檢驗嗎？做過什麼事情？其實台南市民比他更清楚。

第二、蘇貞昌再說，市長以後就是要到議會，能不能跟議會互動的好？能不能做桶箍？這個大家也要想清楚；第三是地方首長以後要跟行政院、總統賴清德互動，哪一個會比較好？

蘇貞昌最後說，上述三點就可以去決定將來台南市長誰，「要選可以進步，愈做愈好受讚揚，做到變總統？還是愈做愈壞，被人抓去關？」這些台南都發生過，希望鄉親們要顧好林俊憲初選順利出線。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

參戰新北市長、黃國昌喊「讓學童吃熱騰騰營養午餐」？！行政院3年前政策早完成！綠議員譏：抄襲蘇貞昌政績，批黃「對地方事務不熟悉，令人不齒」

民進黨高雄市長初選最新民調領先！邱議瑩談「聲勢太大恐沒票」信心說道：不會！喊話「選出最強候選人」：要挑出最能團結黨內的人