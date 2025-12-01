護國院長蘇貞昌站台金句變早安圖卡 邱議瑩：帶領高雄更好、繼續邁進！

記者李鴻典／台北報導

民進黨高雄市長初選白熱化，立委邱議瑩昨（30）在鳳山區舉辦首場大造勢，包括前行政院長蘇貞昌及同黨立委黃捷等人出席。邱議瑩今（1）日在社群發文，秀出五張「蘇貞昌金句早安圖」，把昨晚造勢的精彩語錄製作成圖卡。

邱議瑩11月30日在鳳山區舉辦首場大造勢，前行政院長蘇貞昌現身力挺。（圖／翻攝自邱議瑩臉書）

邱議瑩昨天時致詞表示，自己是最能團結高雄的最強母雞，她會帶領團結的「高雄隊」打贏明年選戰，戰勝國民黨。

邱議瑩今天貼出的早安金句圖卡，她說，感謝護國院長蘇貞昌、前總統阿扁以及五萬位鄉親的相挺！這份支持，代表更大的責任與期待。「我有信心，也準備好了！邱議瑩一定能帶領高雄更好、繼續邁進！」

邱議瑩貼出的圖卡，以蘇貞昌站台時的畫面，搭配助講台詞。其中一張寫道「若說看政治，我應該不算外行啦，看人要看內行、看門道。她如果不是值得支持，我也沒那麼閒今天還專程來。」

邱議瑩昨天在造勢晚會後也發文強調，「我有信心，我最能堅持高雄優先、最熟悉其邁的施政思維，也最能延續、甚至超越現有的努力，把高雄從五星推向六星！」

​邱議瑩寫道，蘇貞昌院長說：「看人要看內行、看門道。」「他看著我一路長大，最清楚我的韌性、戰力、拚勁。今天他特別站出來，就是希望我能出線，帶領高雄持續進步、繼續贏下去！」

