護地73年 陸軍砲校淚別永康

永康砲校駐守永康73年，承載兩代人的記憶，30日完成最後一批移防搬遷作業，正式步入歷史，鄉親夾道歡送。（曹婷婷攝）

承載兩代人記憶的台南永康砲校最後一批官兵、砲彈30日移駐關廟湯山營區，宣告陪伴永康人長達73年歷史的砲校正式步入歷史，數百位鄉親夾道送別。隨著砲校揭開神祕面紗，未來15公頃綠地與老樹都將保留，並轉型創意設計園區、經貿複合區，明年啟動招商，現址將花3年分期開闢公共設施，預計2029年完工。

永康砲校位於精華地段的東橋重劃區，地方推動永康砲校搬遷逾20年，隨著湯山營區歷時6年4個月施工完成，砲校自今年10月陸續遷出，昨完成最後一趟搬遷作業，象徵舊址開啟新篇章。

昨早，市長黃偉哲與多位民代、300位鄉親及永康全體里長到場見證歷史性一刻，眾人夾道揮手送別載運榴砲、火砲等13輛車，路人也駐足向魚貫而出的車隊揮手說再見，場面溫馨。

砲校指揮官李韋德說，砲校1952年落腳永康四分子，1978年遷至現址至今，參與見證永康的繁榮發展，他感性說，看到這麼多鄉親前來送別，備感溫馨，會帶著這份回憶，在關廟湯山營區持續守護美麗家園。

黃偉哲表示，砲校原址第一期開發區14.46公頃，興建台南市立圖書館新總館與閱之森公園，並於2019年啟用；第二期開發面積69.03公頃，將提供機關進駐、發展經貿，其中20公頃綠地未來也會充分利用，提供市民休憩及舉辦活動。

地政局長陳淑美表示，砲校這塊土地留給台南市民，保有廣闊的綠地公園與老樹，可望成為永康「都市之肺」，預計明年上半年局部開放休憩。園區未來雖改頭換面，仍會保留部分軍事意象，如南側砲校大門、六角崗哨與「親愛精誠」照壁。此外，3層樓的電訓大樓將由永康區公所、原住民委員會等單位進駐。

地政局說，後續將依都市計畫推動「永康創意設計園區區段徵收開發工程」，打造「北台南科技新門戶」，工程預計明年中啟動，2029年底完工，明年也將積極展開招商，可望吸引創意、研發、文教單位進駐，為地方注入新動能。