護士發視頻炫耀男友陪值班還配藥 院方：她腦子有問題

山東青島一名護士炫耀男友陪自己值夜班，還幫忙配藥與點滴標籤操作，引發醫療界強烈關注。(視頻截圖)

山東青島一名護士近日在社交媒體發布影片，炫耀男友陪同自己值夜班，並讓男友在護士站內協助搬運物品、揉肩、書寫報告，甚至涉及配藥與點滴標籤操作，引發網友和醫療界強烈關注。該影片及該護士的社交帳號目前已無法查閱。

瀟湘晨報報導，影片中，一名手臂佈滿刺青的男子穿著便服，在護士站內活動。他不僅幫護士搬運物品、揉肩，還在護士台上書寫報告，甚至參與配藥和給點滴瓶貼標籤等專業醫療操作。發布影片的護士配文稱：「我和我的夜班搭子，休班來醫院上班，晚上下來醫院上班，現任聽班一職。」醫院內「聽班」一般指協助值班醫師完成診療工作的工作人員。

影片曝光後迅速引發熱議，不少醫療專業人士指出，涉事男子的行為嚴重違反醫療操作規範。有人指出，配液操作需嚴格遵循「三查七對」原則，一旦出錯，需立即停止輸液並觀察患者有無不良反應，錯誤甚至可能導致患者傷害。非專業人士操作點滴瓶、書寫護理記錄，更可能帶來安全風險。

不少網友認為，這名護士雖然以「炫耀伴侶陪班」為噱頭，但其行為已將病人安全置於風險之中，與專業護理規範嚴重不符。部分評論指出，若因此造成患者傷害，涉事人員將承擔法律責任，甚至可能面臨吊銷執業證的處分。

青島市李滄區聖德腦血管病醫院工作人員在2日證實，涉事護士確為該院員工，並表示「我們看到了她發的內容，這不是小事，我們會嚴肅處理。」隨後，青島市衛生健康委員會3日發布通報，確認護士在值班期間違反工作紀律，擅自帶非工作人員進入病房區協助工作。

通報指出，醫院已對涉事護士作出停職處理，市衛生健康綜合監督執法單位也已介入調查，將依法依規對涉事醫院及相關人員進行嚴肅處理。

根據《護理師條例》，護士在執業活動中如違反法令、規章或診療技術規範，可面臨警告、暫停執業6個月至1年，甚至吊銷執業證的處罰。

這起事件在社群媒體引發廣泛討論，醫療專業人士呼籲，醫院應加強對值班環境和流程的監管，嚴格禁止非工作人員干預醫療操作。

目前，青島市衛健部門和聖德腦血管病醫院均表示將持續跟進此事，確保處理結果公開透明，並針對內部管理及操作規範進行檢討與改進，以防類似事件再次發生。

