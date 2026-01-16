護士罷工4天 長老會醫院恢復談判 蒙特菲奧里和西奈山仍僵持

紐約市1萬5000名護士罷工持續四天，長老會醫院率先同意恢復談判。另外兩家資方蒙特菲奧里和西奈山醫療集團則繼續強硬立場。(記者許君達／攝影)

紐約市三大醫療集團護士罷工持續四天仍未停止，但勞資雙方在繼續口水戰的同時，也開始釋出緩和跡象。其中長老會醫院(NewYork-Presbyterian)15日晚間起率先恢復了談判，但也有部分醫院尚未鬆口。

本次罷工從12日開始，約有1萬5000人參與，是紐約市歷史上規模最大的護士罷工行動。參與罷工的護士來自長老會、西奈山(Mount Sinai)和蒙特菲奧里(Montefiore)三大醫療集團旗下的十間醫院，主要分布在布朗士和曼哈頓上城，但並非三大集團旗下所有醫院均參與了罷工。且在罷工期間，所有醫院的門診和急診服務均正常運轉。

代表護士的紐約州護理協會(NYSNA)強調，護士方面的訴求主要包括更好的健保福利、合理的人員配置以及防止暴力襲擊措施等。醫院方面則指控工會的要求難以滿足，且其要求的漲薪額度過高。勞資雙方從罷工開始的前一日即停止了接觸，直到發稿時仍未重回談判桌。而態度最為強硬的西奈山醫院還在罷工首日解雇了三名參與罷工的護士。

根據長老會醫院15日發布的聲明，表示希望「持續協商出一份公平合理的合約」，護理協會也證實，已從15日晚間起與長老會重新接洽談判事宜。不過截至發稿前，蒙特菲奧里和西奈山方面均未承諾恢復談判。蒙特菲奧里方面稱工會要求漲薪40%，使護士的年薪漲至22萬元，這會為院方帶來36億元的額外開支。西奈山則稱，工會要求在三年內將護士的年薪從現有的16萬2000元漲至25萬元，漲幅也超過35%。兩院均強調這一經濟負擔難以承受。

此外，勞資雙方的相互攻訐也未停止。西奈山醫療集團執行長卡爾(Brendan Carr)15日在YouTube上發布一則影片，稱一部分選擇繼續工作的工會護士受到了罷工者的霸凌和恐嚇。西奈山醫院為應對罷工帶來的人力缺口，已在罷工開始前招募了近千名臨時護士。護理協會主席哈根斯(Nancy Hagans)則指責該院「寧可花費數百萬元去招聘資歷短淺的臨時護士，用來對抗經驗豐富的自家護士」，並要求院方「把這些錢拿出來」，投資到最需要的地方去。

