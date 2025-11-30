護孩子到底！袁惟仁傳病危送醫 前妻陸元琪發聲：請放過我的孩子

袁惟仁29日下午緊急送往台東馬偕醫院，初步研判為感染徵兆，前妻陸元琪在臉書發聲，希望外界停止對家人特別是孩子的打擾。（圖／報系資料照、陸元琪臉書）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（29）日傳出疑似因身體不適，由救護車送往台東馬偕醫院急診，外界對其健康狀況再度關注。消息曝光後，袁惟仁的前妻陸元琪第一時間透過經紀人簡短回應：「正在瞭解狀況中，謝謝關心。」隨後，陸元琪晚間在臉書親自發文，「拜託，不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子……。」

陸元琪坦言，自己目前人生中最重要的只有三人：「我、金先生（兒子）、蛋蛋（女兒）」。雖未正面提及袁惟仁，但語句中已透露對外界詢問的不適：「你們想要知道的，也是我想知道的，所以，拜託，不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子……。」

陸元琪也在貼文中提到，自與袁惟仁離婚後，她獨自將孩子拉拔長大，外界也見證孩子們已成為優質的大人，呼籲外界與媒體給予他們更多空間：「這一路你們看我好好地把他們養大了，也看著他們變成優質的大人了，對吧？請放過我的孩子，謝謝。」

袁惟仁近年健康狀況反覆，2018年曾因摔倒導致腦溢血昏迷，2020年又在台東住處再度跌倒，此後長期臥病在床，曾傳出成為植物人。昨日下午5時28分，他被緊急送往急診室。

院方初步表示，袁因長期臥床體質虛弱，近期白血球指數升高，疑似出現感染。家屬平時對其病況照顧謹慎，只要有異狀便會送醫評估。至截稿前，病情仍有待家屬或醫療單位進一步說明。

