護學童食安 台南設午餐保健科

台南市教育局率先全國，宣布成立「午餐保健科」，由專責單位統籌營養午餐相關業務單獨，教育局長鄭新輝（右三）強調這也是展現市府對學童營養與健康議題的高度重視。（曹婷婷攝）

國中小學童營養午餐免費議題引發品質討論，台南市政府教育局30日成立「午餐保健科」，率先全國將營養午餐相關業務從隸屬「學輔校安科」下的午餐保健股，獨立設科，以多一倍的人力，專責統籌學校午餐、營養教育、健康促進等業務。

9月新學年度開始，台南市國中小營養午餐都由市府補助。教育局長鄭新輝表示，成立「午餐保健科」將繼續深化學校除了午餐自備、營養教育與食農教育，期許透過完整編制，系統性推動學校午餐、食品安全與營養教育相關政策，更有效回應教育現場需求。

目前各縣市校園營養午餐多隸屬於教育局轄下的體育衛生保健科、衛生保健環境科等單位。鄭新輝說，現行營養午餐相關業務仰賴一個科的人力，每人工作負荷量重，在預算、員額及人力相對緊縮情形下，向市長爭取成立專責單位並獲同意，總算排除萬難成立一個科、增加約一倍人力，凸顯台南重視「學童健康優先」的核心理念。

台南國中小自辦午餐學校達259校，占比為94.18％，其中56校設有中央廚房，並供應午餐給158校，總計由央廚聯合供餐合計214校，占82.9％；另，自給自足自辦午餐45校，其中1校為公辦民營；團膳供應16校，占比為5.82％。

鄭新輝說，自辦午餐的優點是由學校的營養師、廚工一起設計、烹煮每天的菜色，確保學生營養午餐兼顧美味與健康。未來午餐保健科專責化將更能落實午餐自備、衛生安全，營養教育與食農教育也能向下扎根。

教育局近年透過「餐前5分鐘」飲食教育、「台南好吉曆」等食育深化校園營養教育，隨著午餐保健科成立，也將結合營養師、校內師資與社區網絡等，建立系統性營養教育課程與健康促進機制。