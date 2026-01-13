護心又穩血壓！營養師推薦4種日常好食材 換對吃法效果更加分

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

想要控制血壓，不一定得完全依賴藥物，日常飲食中的「好油脂」與天然植化素，同樣能為心血管健康打下穩固基礎。營養師指出，像是橄欖油、柑橘類水果、莓果與香蕉，都富含有助於穩定血壓、改善血管彈性的關鍵營養素，只要選對食材、掌握正確食用方式，就能在日常飲食中輕鬆實踐護心又降壓的健康飲食原則。

橄欖油：橄欖多酚

橄欖油是地中海飲食建議的好油脂，也是奶油的絕佳替代品。橄欖油富含單元不飽和脂肪酸，屬於好的膽固醇，能夠降低體內低密度脂蛋白膽固醇，幫助保持血管暢通，降低心血管疾病風險；而橄欖多酚為抗炎化合物，可以幫助降低血壓。

這樣吃最健康

慈濟大林醫院腫瘤中心營養師賴思吟建議，每天攝取2～3份橄欖油，建議將其作為烹調的主要用油，或是用來拌沙拉、沾麵包食用。

柑橘類：類黃酮

檸檬、柳橙、橘子等柑橘類的水果，都富含類黃酮抗氧化劑，可以增加血管彈性，保持血管暢通，有助於血壓穩定，也具有防止低密度脂蛋白膽固醇的氧化作用，降低動脈粥狀硬化，能幫助預防罹患高血壓、腦中風等心血管疾病。

這樣吃最健康

柑橘類水果除了直接食用之外，也可以當作提味的調味料，例如煎魚後淋上檸檬汁或柳橙汁，可以減少鹽分的攝取。

莓果類：花青素

草莓、藍莓、蔓越莓等莓果類，富含花青素及水溶性多酚類成分，是一種強力抗氧化劑，能夠有效幫助血管暢通、控制血脂及血糖，降低罹患高血壓的風險。根據刊登在《美國臨床營養期刊》上的研究發現，每星期喝1杯草莓汁或藍莓汁，可以降低8％的高血壓風險。

這樣吃最健康

賴思吟指出，莓果類直接吃，能攝取到最多的花青素，也可以打成綜合莓果汁或莓果優酪乳，或是灑在沙拉或優格上，都相當可口。

香蕉：鉀

香蕉含有大量的鉀，100公克的香蕉約含有368毫克的鉀。鉀對於控制高血壓有至關重要的作用，鉀可以減少鈉的作用，並減輕血管壁的張力，有助穩定血壓。根據美國心臟協會建議，成年人每天應攝取4700毫克的鉀。

這樣吃最健康

香蕉適合當作點心，也可以加入低脂牛奶、優格，製成香蕉低脂牛奶、香蕉優格。

