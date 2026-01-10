護心又護腦 帽子、圍巾、襪子 冬天３暖王

醫師黃軒強調，冬季保暖除了厚衣服，更要守住頭、頸、腳。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

寒流一波波來襲，醫師提醒，冬季保暖並非「穿得多」就夠，若忽略關鍵部位，即使全身厚重，身體仍可能判定處於受寒狀態，進而增加心血管風險。他提出冬天必備的「三暖王」帽子、圍巾與襪子，呼籲民眾用最小成本換取最大的生理穩定。

胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，人體對冷熱的判斷並非只靠皮膚感覺，而是透過「大腦、自律神經與血流回饋」綜合判斷。其中，「頭、頸、腳」是散熱最快、且血管與神經高度密集的部位，一旦受冷訊號會被大腦放大解讀，誤以為核心體溫正在下降，隨即啟動全身防寒反應。

他說明，頭部血流量大，又靠近腦部溫控中樞，當頭部降溫大腦容易誤判體溫下滑，導致全身血管收縮、血壓上升，心臟被迫更用力工作。這也是冬季清晨中風與心肌梗塞發生率偏高的原因之一。

至於頸部，則是頸動脈、迷走神經與交感神經叢交會的重要樞紐，一旦受到冷刺激，影響的不只是局部溫度，而是整套自律神經平衡，可能引發心跳不規則、血壓波動、頭暈、胸悶與心悸等不適。

腳部則常被忽略，卻是循環最吃力的「末梢死角」。黃軒指出，腳離心臟最遠，本就血液回流不易，一旦受冷血管進一步收縮，回流變差，體溫調節效率下降，身體便會啟動「保命模式」，犧牲末梢、保住核心，反而造成全身更冷、血壓更高，心臟負擔加重。

他強調，帽子、圍巾與襪子之所以比多穿一件衣服更有效，因為它們不是單純「包住肌肉」，而是能「穩定神經、穩定血流」，進而穩定身體的溫控判斷。帽子可避免大腦誤判低溫，圍巾能減少自律神經受到冷刺激；襪子則有助於改善末梢循環，降低整體血管收縮需求。高血壓、心臟病、中風病史、糖尿病患者及高齡者更應重視「三暖王」。