護心同行 花蓮慈院與病友共創健康「心」生活

心血管疾病長年高居臺灣國人十大死因前三名，為守護花東地區病人健康，花蓮慈濟醫院於12月27日舉辦「心臟衰竭與冠心病病友關懷聯誼與健康講座」，邀集超過50位病友與家屬齊聚一堂。醫護團隊整合心臟內外科、護理、營養與長照等專業職類，期望透過活動讓大家認識醫療新知，也讓病友能夠勇敢說出自己的故事，彼此扶持增強面對疾病的信心。

副院長王志鴻表示，他在花蓮服務35年，親眼見證醫療團隊從早期僅有少數幾位醫師，到如今發展為能提供全方位照護的大型醫療體系。他指出，花蓮慈院已通過醫策會「冠狀動脈疾病」與「心臟衰竭」疾病認證，醫療品質不遜於西部醫學中心，花蓮慈院更聘有專業疾病管理師，確保病人在出院後的急性期內，能隨時與醫療團隊保持聯繫，不會無依無靠。

被外科醫學會推選為2025年度好醫生的副院長張睿智也分享，心臟外科的角色已從過去的「修理馬達」，進展到如今能夠「更換馬達」。他說明，隨著生物科技發展，現在已有微型人工心臟與新式心室輔助器，其效能甚至超越葉克膜。且花蓮慈院除傳統開胸手術外，也提供微創手術，並與心臟內科合作發展混合型手術，為東部地區的病人爭取更多的選擇與生機。心臟內科主任謝仁哲也指出，花蓮慈院的醫療成效已足以與西部醫學中心並駕齊驅，能為患者提供全方位的照護服務。治療不僅有外科作為手術後盾，術後更有內科持續照護病人健康。

心血管疾病往往來得無聲無息，難以即時察覺並處理。心臟內科心功能檢查室主任劉維新鼓勵病友充實醫學知識以自利利人，所謂「久病成良醫」，這樣不僅能照顧自己，也能守護身邊的人。他指出，藥物治療雖然重要，但當心臟的「零件」出現問題時，仍需仰賴外科手術進行修復，才能真正解決根本原因。心臟內科主治醫師陳郁志也提醒，「心絞痛其實不一定會感到疼痛。」，常見表現為胸口被重物壓住的悶感，如果症狀持續超過15分鐘並伴隨冒冷汗，悶感甚至蔓延至下顎或肩膀，應立即撥打119，由專業醫師進行診斷與處置。

心臟內外科整合救心團隊成員、心臟血管外科專科護理師羊乃瑭，向病友說明心臟衰竭與冠心病的外科手術及血管內治療方式。她比喻，心臟瓣膜如閥門般，若生鏽、關不緊或打不開，心臟就必須耗費更大的力氣運作，久而久之便可能導致心臟衰竭。常見症狀包括了「呼吸喘」、「下肢水腫」、「一躺下就會咳嗽」，以及「容易疲倦」、「食慾不振」等。她也提醒，導致心肌缺氧、心衰竭甚至心肌梗塞的危險因子，包含三高：「高血壓」、「高血糖」、「高血脂」以及抽菸、喝酒。疾病初期可透過藥物控制三高與心律，並配合戒菸酒，遵循低鹽、低油的飲食習慣與運動復健；若已接受手術治療，也必須多加注意外科手術後的傷口護理。

張睿智副院長與謝仁哲主任則強調，花蓮慈院內、外科團隊24小時不間斷相互支援，讓花東地區病人在面對急性心血管事件時，同樣能享有即時且完整的醫療資源，守護東部居民生命與健康。陳郁志醫師更指出，過去來院接受心導管檢查的病人中，只有約兩成搭乘救護車到院，其餘甚至有人是自己騎腳踏車或走路來，容易錯失90分鐘的黃金救援時間。他提醒，現在在救護車上就可以做心電圖檢查，結果也會即時回傳給醫院，大幅提升救治效率。根據統計，搭乘救護車到院的患者死亡率幾乎接近於零。

飲食管理也是心臟病友維持健康的重要關鍵。營養師楊靜與大家分享日常飲食原則，強調「均衡」是關鍵，並非完全禁止吃某類食物，而是要留意不能過量。她建議每餐的蔬菜量應比拳頭大一點，烹調用油可選擇大豆油或橄欖油等好油，並減少臘肉、香腸等加工食品，以避免水腫與鈉攝取超標。她特別提醒，服用抗凝血劑的病人要注意維生素K以及魚油的攝取量需保持穩定；若是患有高血鉀的病人，則應避免飲用蔬果汁或食用高鉀水果，如草莓、奇異果與香蕉等。

針對需要長期照顧病人的家屬，長照護理師吳霜梅說明高齡與失能患者可運用的照護資源。她指出，長照2.0提供居家服務、輔具租借，以及「愛心計程車」或「長照巴士」等交通接送服務，民眾可撥打1966專線（衛生福利部長照服務專線）諮詢。而針對80歲以上長者，政府現已放寬申請外籍看護的標準，希望能減輕少子化家庭的照護壓力。

衛教內容分享完後，花蓮慈院特別邀請病友趙先生分享自己一路走來的心路歷程。從以前心臟功能本來就不好的他，兩年前因心臟衰竭引發心因性休克，經花蓮慈院醫護團隊全力搶救後成功保住性命，也成為了花蓮首例接受長效型心室輔助器的病人。他感恩張睿智副院長與醫護團隊的照顧，讓他從無法正常坐臥，逐步恢復到能行走、開車，甚至外出旅遊，宛如重獲新生。另一位85歲、同時患有心肌梗塞與糖尿病病人的家屬，也分享十年來的照護心得，強調家屬需勤於監測數據並嚴格遵循醫囑服藥，才是給家人最實際、最有力的支持。

花蓮慈院為守護花東地區病人健康，邀集超過50位病友與家屬齊聚一堂認識醫療新知，彼此扶持增強面對疾病的信心。

活動尾聲，慈濟大學護理學系助理教授謝美玲總結當日重點，並表示十分高興能與病友及家屬齊聚花蓮慈院，心靈的健康與醫療技術都是同等重要的。最後，她帶領大家一同練習手語，並齊聲朗讀：「你的心，我的心；健康的心臟，快樂的心情。請手牽手，心連心，共創護心新生活！」花蓮慈院醫護團隊與病友們也牽起彼此的手開心高歌，為聯誼會畫下圓滿句點。

（撰文、圖片／宋雨安）