護手控太幸福！Aesop迷你護手霜組、Neal’s Yard Remedies有機護手禮盒、歐舒丹清新花果香護手霜、高絲彼得兔限定護手精華超萌登場！
這波「護手控聖誕季」可說精彩到不手軟—從Aesop的極簡系三入組、(MALIN+GOETZ)的都會修護組，到Neal’s Yard Remedies的有機香氛護手組；歐舒丹則以晨曦花梨限定香氣帶來指緣油與護手霜的柔嫩修護，而高絲無限肌緻更以彼得兔™聯名單品掀起萌度話題。每一款都有自己的美感與香氣記憶，讓這個冬天的保養儀式更加幸福。
Aesop溫情手護-護手霜三重奏：極簡包裝藏著滿滿暖意
在Aesop的2025年度節慶系列中，最受粉絲熱議的「溫情手護-護手霜三重奏」，一次收錄三款經典護手霜─賦活芳香、尊尚芳香與厄勒俄斯芳香，香氣從柑橘草本到木質調，隨心依情境切換，質地細緻卻毫不黏膩，塗上瞬間柔潤；加上是只在禮盒中才有出現的30ml尺寸，不佔空間更方便隨身攜帶，難怪會一推出就賣到快完售。
(MALIN+GOETZ) 2025修護滋潤禮盒：手唇同步照顧的紐約設計感
紐約品牌(MALIN+GOETZ)這次以「超圖形」美學延伸出節慶系列，其中「修護滋潤禮盒」在時髦幾何圖形的小巧紙盒中，藏的是佛手柑護手霜與莫希多潤唇膠，打造冬日最貼心的保濕組合！佛手柑的清香能帶來潔淨氣息，潤唇膠則以檸檬精油提升滋潤度，使用後不黏膩、散發微甜香氣。
Neal’s Yard Remedies護手禮盒：從英倫花園來的有機香氣
來自英國的Neal’s Yard Remedies延續品牌友善環境理念，帶來兩款冬日香氛護手組—「薄荷佛手柑護手禮盒」與「放鬆時刻柑橘護手禮盒」。前者融合有機薄荷與佛手柑精油，清新醒神又能滋潤乾燥手肌；後者則以甜橙、葡萄柚調出明亮果香，讓洗手與保養都成為放鬆時刻。
歐舒丹晨曦花梨指緣油＆護手霜：普羅旺斯光影下的柔嫩系修護
走進歐舒丹今年的節慶系列，就像踏入普羅旺斯的冬日童話~品牌以「清晨朝露氣息」為靈感打造晨曦花梨整套限量香氛，其中指緣油與護手霜更是護手控會直接收入購物車的等級！「晨曦花梨指緣油」蘊含高達30%乳油木果油與多種植物油，質地細緻卻極具修護力，能迅速柔軟乾裂的指緣，留下帶有牡丹、茶花與梨子果韻的柔和香氣；「晨曦花梨護手霜」則加入5%乳油木果油、向日葵籽油，抹開後立即形成一層薄透的保護膜，保濕但不厚重。搭配節慶限定的柔粉色外盒與燙金細節，整體氛圍優雅又充滿節日光感，送禮自用都剛剛好。
高絲無限肌緻×彼得兔™：粉嫩限定包裝藏著抗老祕密
高絲無限肌緻「撫紋美頸護手精華」這次換上彼得兔™聯名限定包裝，少女心爆棚！精華質地輕盈卻飽滿，因為添加有菸鹼醯胺與傳明酸雙重有效成分，可同時淡化細紋與改善暗沉，特有的形狀記憶凝膠讓肌膚更緊緻彈潤，就連碰水後也能維持滋潤膜！兩款香氣「清新綠意」與「鮮嫩玫瑰」分別展現溫柔與雅緻，搭配柔粉色管身印上彼得兔插畫，可愛到讓人想一次收齊。
2025「美妝保養禮盒」合集！RéVive、Aesop、OSAJI、Omorovicza、Kiehl's 聖誕限定一次看！
以為天氣變冷只要保濕？秋冬3大保養盲點曝光：陰天沒防曬、眼周乾紋狂長超顯老…
71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！
