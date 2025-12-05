護校女私接「3千打一炮」 見對方又醜又胖拒絕交易遭硬上

〔記者黃佳琳／高雄報導〕就讀某護校2年級的小茜(化名)不想跟家裡要零用錢，上網找賺錢機會時，與吳姓男子互加好友，吳男提出3千元打一炮的要求，小茜同意赴約，結果見到人時發現吳男和交友軟體上的照片不一樣，本人長得又胖、又醜，拒絕跟吳男性交易，但仍被吳男硬上成功還不付錢，小茜在家人陪同下報警，吳男被依強制性交罪判徒刑4年6月。

判決指出，2023年12月15日，小茜透過交友軟體認識吳姓男子，雙方聊天時，吳男得知小茜缺零用錢花用又不想跟爸媽開口要錢，於是提議自己可以跟小茜來一炮，事後會給她3千元；小茜同意後，直接約在前金區某旅館碰面，小茜入房後，看到吳男和交友軟體上的照片長得不一樣，本人長得又胖、又醜，於是心生退意。

但小茜不知如何勸退吳男，只同意他「磨磨蹭蹭」，於是吳男帶著小茜上床，先假意替她按摩，接著就不顧小茜的反對扛槍硬上；事後，吳男覺得不夠盡興，竟沒有付錢，直接把小茜趕出旅館，小茜此時才回過神，驚覺自己做了一件難以撫平的錯事，趕緊打電話向媽媽和友人哭訴自己的遭遇。

小茜在媽媽的陪同下報警，高雄地方法院審理時，吳男否認性侵小茜，辯稱雙方是談好進行性交易，自己不知道小茜未滿18歲，且小茜不知為何突然反悔，但同意可以觸碰私密部位，兩人有互相口交，但因為沒有做完全部，所以才沒有給錢；法官根據相關事證，不採信吳男說詞，依強制性交罪判徒刑4年6月，性交易部分則判徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

