護欄太低？台中婦跌落溝渠死亡家屬求國賠 法院最新判決曝光

記者陳佳鈴／台中報導

家屬質疑現場護欄高度不足、道路設計有瑕疵，認為事故與主管機關疏失存在因果關係。(圖/GOOGLEMAP)

台中市大雅區去年發生一起婦人意外墜落溝渠死亡案件，家屬質疑現場護欄高度不足、道路設計有瑕疵，認為事故與主管機關疏失存在因果關係，向大雅區公所、農田水利署及台中市政府養工處提出國家賠償，求償喪葬費9萬2千元及精神慰撫金200萬元。然而台中地院審酌相關證據後認定，現場護欄高度符合規範，機關並無管理或設置瑕疵，最終駁回家屬請求。

事件發生於去年6月，林姓婦人被發現跌落大雅區德勝路511巷與雅楓街交會的溝渠內死亡。家屬認為，林女是因欄杆偏低而意外落水窒息，現場護欄僅90公分，不符合公路橋梁設計規範中「人車混合欄杆」需達110公分的要求，再加上該處未設置人行道，顯示主管機關存在疏失，因此提起國賠訴訟。

對此，大雅區公所主張，上楓橋的設置與維護屬市府養工處職責，且現場護欄高度達90公分，已達成年人腰部，並無安全問題。農田水利署則指出，林女是從橋上跌落，該構造物並非農田水利設施，與其無關；即便需負責任，林女本人亦有不注意可能，精神賠償金額過高。養工處則表示，該橋並不適用110公分標準，而是依規範僅需達80公分即可，護欄並未違法。

法院經勘驗現場並調閱證人證詞後認定，林女確為從上楓橋跌落，而非家屬所稱的雅楓街一側。依照《公路橋梁設計規範》，一般車道欄杆最低需70公分、護牆至少80公分，上楓橋護欄達90公分，符合規定。此外，橋面僅7公尺寬，兩側均為溝渠且無設置人行道之必要，家屬所主張需依110公分人車混合欄杆標準設置，並不適用於該道路。最終法院認定，相關機關未違反注意義務，護欄高度亦無疏失，與林女死亡無因果關係，判決家屬敗訴。

