護欄裝人行道內側 效用引發熱議 北市新工處：與當地意見達共識

台北市政府以每年4公里目標增設實體人行道，搭配護欄作為人車區隔，不過部分路段的護欄是設於人行道內側，效用引發討論。新工處說明，是與當地里長溝通、協調，取得共識才裝設。

有網友昨天在臉書社團「反攻大路」發文，表示文山區富山路出現新的實體人行道，但護欄卻裝在人行道內側，引發熱議。

另有民眾上傳照片，指信義區松高路一處人行道，同樣將護欄裝在內側公園邊，戲稱市府是怕樹木跑出來撞行人。

負責工程的台北市工務局新建工程處說明，富山路的實體人行道，原本規畫在靠車道側安裝緣石及護欄，以落實人車區隔；但會勘時，當地里長反映，因富山路幅狹小，且可雙向通行，擔心車輛容易碰撞護欄，協調後改採較具彈性的黃色導桿，做為區隔。

至於松高路處人行道，新工處表示，同樣是與當地意見溝通後的共識，因實體人行道與車道已有高低差，而人行道與鄰接公園也有高低差，為避免行人跌落風險，將護欄設在與綠地的交界處。

（責任主編：莊儱宇）