護漁權不力管碧玲貼基層文章反擊 趙少康批高層無能拿基層來擋

趙少康強調自己從未否定基層努力，該檢討的是賴政府高層的無能。(圖：趙少康臉書 )

媒體人趙少康昨天發文批評政府面對日本與菲律賓面對日菲漁權協議爭議毫無作為。結果當晚海委會主委管碧玲就分享了一篇基層海巡人員林揚的臉書文章，重申「海巡在，主權在，不是誰說是他的就是他的！」趙少康也隨即回應：自己從未否定過基層的努力，要檢討的是賴清德政府高層的作為，喊話賴政府：自己無能別拿基層來擋。

趙少康今天(9日)在臉書發文表示，自己之前的發文從頭到尾都沒有否定過基層的努力。而且一直認為，真正辛苦的就是那些在第一線的基層人員。所有工作是他們在做，所有壓力也是他們在扛。整篇文章就是在檢討賴清德政府高層的作為，沒有一句話在責怪基層。

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然後，我們看到去年立法院通過《警察人員人事條例》修法，希望提高警消、海巡等基層執法人員的保障，民進黨不但不支持，甚至還聲請釋憲。平常滿口基層、尊重基層，真正要照顧基層權益的時候卻百般阻撓，現在還有臉拿基層出來說嘴？真的是將帥無能，累死三軍。基層的責任，是執行任務；高層的責任，是做出正確決策。所以我們常說：「只有打敗的將軍，沒有打敗的兵。」既然日菲談判的經濟海域跟台灣高度重疊，台灣卻被兩國無視，上不了談判桌，如果不是大陸出手，賴政府還在額手稱慶，官員顢頇的程度簡直無法想像。

結果看看賴清德政府做了什麼？賴清德有出來說話嗎？卓榮泰有出來表態嗎？不出來講話就算了，外交部還表示對日菲談判「樂觀其成」。真的是唾面自乾，丟臉丟到家了。如果賴清德政府覺得自己在這件事情上做得很好，那就大方說清楚。到底做了哪些具體交涉？提出哪些抗議？爭取了哪些權益？讓大家看看。不然就不要把基層拿出來當擋箭牌。自己無能，也不要把基層的辛苦當成你賴清德政府的遮羞布。

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