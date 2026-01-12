護照上蓋吉伊卡哇印章！他準備去日本急求救 外交部警告：有遣返案例

護照是每個人出國時的必備用品。一位網友近日準備到日本旅遊，沒想到準備護照、日幣時才發現，護照上被朋友蓋了日本知名漫畫《吉伊卡哇》的印章，讓他相當無奈上網求救，貼文曝光引發熱議。事實上，根據外交部官網公告，護照具有公文書的性質，內頁不得擅自加蓋紀念章戳，若有加蓋章戳或汙損情形，應即申換新護照，以免影響出國旅遊通關權益。

原PO在PTT發文表示，他計劃要出國到日本旅遊，沒想到最近準備護照、日幣等相關必備用品時才發現，護照內頁被蓋上了《吉伊卡哇》的印章，分析可能是朋友去年蓋上去的，讓月底要出發的原PO著急求救，「還有救嗎？現在去排隊換護照還來得及嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「如果全程電子通關，應該是還有救」、「離月底還有點時間，趕快用急件辦，不要賭移民官會不會看到，看到就是遣返」、「有去過的都知道他們不看台灣護照」、「被抓到就遣返留記錄喔」、「認真說，亂蓋就是重辦，不然多不給入境」。

外交部領事事務局官網指出，曾有國人赴他國旅遊時，將旅遊景點紀念章戳蓋於我國護照內頁，造成入境他國時遭拒，並被遣返回台，外交部呼籲國人，護照具有公文書的性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，倘護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，即已構成護照汙損，應即申換新護照，以免影響出國旅遊通關的權益。

