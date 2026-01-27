護照亂蓋章就作廢！春節出國前必檢查 領務局：申換領照日最晚2/13

民眾申換護照。資料照



農曆春節旅遊旺季將至，外交部領事事務局局長鄭正勇今（1/27）日提醒，民眾若有出國旅遊計畫，請務必提早檢視護照是否有6個月以上效期及確認前往國家的簽證資訊，並請勿於護照內頁加蓋紀念章戳，以免遭拒絕登機影響行程。

農曆春節連續假期將至，近期傳出有國人的護照蓋上紀念印章，鄭正勇強調，由於護照具有公文書性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，如果護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，就構成護照汙損，應即申換新護照，以免影響入出國權益。

鄭正勇提醒，國人如果在假期中有出國旅遊計畫，行前務必提早確認所持護照在出發前仍有6個月以上效期，已提出申換護照者也請記得務必在春節連假前最後上班日，也就是2月13日領照，以免影響後續出國行程。

關於申換護照，首次申辦護照者須親自辦理，可前往鄰近的戶政事務所送件；非首次申辦護照者除親自辦理外，也可依規定委託符合條件的人士或旅行社代為送件，也可事先上網使用「個人申辦護照網路填表預約系統」填妥資料，預約遞件日期及時段。

只要是在台有戶籍的成年人、現持護照已過期或效期不足6個月、護照基本資料頁的個人記載事項也不需變更的話，就可以使用「自然人憑證」 線上申換護照，等待10個工作天後，申請者本人即可攜帶收據、國民身分證，以及尚未超過效期的舊護照，親至各地辦事處領取。

農曆春節連續假期期間，外交部領務局及外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處將暫停對外服務，如有急難救助案件，需洽外交部緊急聯絡中心尋求協助；中港澳的急難救助業務則由陸委會負責，同樣有專線電話提供協助。

鄭正勇呼籲，出國旅遊應該投保海外旅遊保險，且應涵蓋有意外就醫、疾病就醫、緊急救援服務及旅遊不便等服務，降低國人旅外風險及財務負擔；「外交部緊急聯絡中心」，全年無休，每天24小時都有專人輪值，聯繫處理旅外國人急難救助事件。

旅外國人緊急服務專線：0800-085-095

香港：（852）6143-9012

澳門：（853）6687-2557

