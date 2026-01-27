護照別亂蓋旅遊紀念章！外交部提醒：有章戳、塗改需申換新

外交部領事事務局局長鄭正勇提醒，若護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損，應立即申換新護照。(記者黃靖媗攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕國外旅遊興盛，許多國人會趁春節連續假期出國旅遊，近期屢有國人在海外旅遊期間在護照上蓋紀念章、塗鴉，導致護照失效。外交部領事事務局局長鄭正勇今(27)日提醒，若護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損，應立即申換新護照。

鄭正勇今日於外交部例行記者會表示，農曆春節連續假期將至，國人若在假期中有出國旅遊計畫，行前務必提早確認所持護照在出發前仍有6個月以上效期。

針對有國人在護照上塗鴉、蓋紀念章的狀況，鄭正勇指出，由於護照具有公文書性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，如果護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，就構成護照汙損，應即申換新護照，以免影響入出國權益。

春節前最後領護照日：2月13日

近期護照申換人潮眾多，網路預約申辦護照最早要到4月才有名額。鄭正勇表示，首次申請護照可至鄰近戶政事務所辦理；符合在台有戶籍成年人、現持護照已過期或效期不足6個月、護照基本資料頁的個人記載事項也不需變更三條件，則可以使用「自然人憑證」在外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」線上申辦護照，10個工作天後就可以領到護照。

鄭正勇提醒，已經提出申請(換)護照者，務必在春節連假前最後上班日2月13日領照，以免影響後續出國行程。

