護照加「TAIWAN」由來！回顧陳水扁「台灣正名運動」

政治中心／周希雯報導

19年前的今天、也就是2007年2月12日，是屬於台灣主權的歷史性的一刻。時任總統陳水扁頂著朝小野大的壓力、推動國營事業正名運動並掛牌，將過去戒嚴時期敏感的「台灣」2字納入企業名稱。雖然扁政府當初修法遭杯葛，後續馬英九上任後更幾乎全數推翻、恢復原狀；不過回顧他推動的一系列正名政策，包括護照增加台灣字樣、改為台灣桃園國際機場等，隨著政黨輪替逐步實現，足以見得正名運動為台灣本土來帶來的深遠影響。

台灣：從戒嚴敏感詞到正名運動

現代國人說出「台灣」2字稀鬆平常，不過在過去戒嚴時期相當敏感，國民黨當局主張的「中華民國」不容任何有異議；即使戒嚴後，部分國營企業名稱仍延續舊有模式，帶有模糊的中國色彩，像是中國造船（台船前身）、中正國際機場（台灣桃園國際機場）。直到2000年完成政黨輪替、民進黨首次執政，結束國民黨在台灣長達55年的統治，2002年多個民間團體發起「511台灣正名聯盟」，由前總統李登輝擔任遊行總召集人，推動了扁政府推動台灣正名的政策。

關鍵今日／護照加「TAIWAN」由來！陳水扁力推「正名運動」台灣不再是敏感詞

台灣桃園國際機場原本名稱為中正國際機場。（圖／民視新聞資料照）

正名第一步！護照加註「TAIWAN」

新台灣和平基金會曾指出，雖然陳水扁執政長達 8 年，但因朝小野大、國會未過半，在國民黨與泛藍陣營佔多數的局勢下，想推動修改相關法律案、大刀闊斧地推動正名運動，可謂難如登天。對此，陳水扁採用「分期付款」方式，指示行政院以「無困難」、「較有困難」及「有重大困難」三大項做為推動順序的策略。其中幾項改革影響至今，像是在護照原先「Republic of China」加註「Taiwan」，讓國人能出境時能清楚標明來自台灣、非中國，在政府部門及駐外館處網站名稱加註「中華民國（台灣）」，將「中正國際機場」改為「台灣桃園國際機場」等。

關鍵今日／護照加「TAIWAN」由來！陳水扁力推「正名運動」台灣不再是敏感詞

2006年台灣護照加註「Taiwan」，清楚區分台灣和中國。（圖／翻攝「國立台灣歷史博物館」官網、民視新聞資料照）

國營企業去「中」！這幾家沿用至今

2006年完成機場正名後，扁政府開始曾推動多家「中」字國營企業正名，並在2007年2月12日，陳水扁和時任行政院長蘇貞昌，出席中華郵政、台灣中油2家企業的掛牌儀式。陳水扁致詞強調，「正名不是要全盤否定一切，我們所追求與堅持的是一個名實相符的態度與實踐。展現政府推動正名工作的決心與意志」，並指出台灣2字在國際是珍貴的金字招牌，若因名稱被混淆成中國，恐怕會失去難得的商機，「既然這樣，我們更不必抱殘守缺，緊抓著意識形態僵化的教條而不放。」這場掛牌儀式成為正名運動的標誌性時刻。

關鍵今日／護照加「TAIWAN」由來！陳水扁力推「正名運動」台灣不再是敏感詞

陳水扁2007年2月12日出席中油正名的揭牌儀式。（圖／翻攝「總統府」官網）

1.成功更名、沿用至今

台灣桃園國際機場（中正國際機場）、台灣國際造船（中國造船公司）、中國石油（台灣中油）、台灣自來水公司（台灣省自來水公司）

2.曾經更名、但被改回

中華郵政（台灣郵政）、中正紀念堂（國立台灣民主紀念館）

3.倡議改名、但未成功

中國鋼鐵公司、中華電信、中華航空

正名受阻！台灣認同卻影響深遠

扁政府頂著龐大的輿論壓力推動正名，引來國民黨及泛藍陣營的撻伐，2008年在缺乏國會多數席次支持下，相關法律修訂始終無法通過，部分企業只能恢復名稱。同年馬英九上任、政黨再次輪替，又把扁政府多個正名行動打回原形，包括台灣民主紀念館改回中正紀念堂、國家文化總會又改回中華文化總會等。

關鍵今日／護照加「TAIWAN」由來！陳水扁力推「正名運動」台灣不再是敏感詞

中正紀念堂原正名民主紀念館，馬英九上任後恢復原狀。（圖／民視新聞資料照）

雖然在制度層面，陳水扁因受制於立法院杯葛、企業市場考量與政黨輪替，當時無法全面落實；不過此舉大大強化了台灣主權與國家認同，也成功讓「台灣」2現在部分國營企業、護照、機場與官方文件，從歷史長期影響來看，正名運動在塑造台灣國族認同、去威權象徵與本土化政策上，仍具有深遠意義。

原文出處：關鍵今日／護照加「TAIWAN」由來！陳水扁昔推「正名運動」台灣不再是敏感詞

