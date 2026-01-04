「護照差點飛了」越籍女子捷運遺失背包 捷警火速協助尋回

現場處理員警：警員陳君良(左)、李勝文(右)。(記者李健興翻攝)

【警政時報 李健興／台北報導】日前一名越籍女子外出訪友搭乘捷運，自頂溪站前往忠孝新生站，下車時不慎將後背包遺留在車廂內，發現後隨即報警求助。捷運警察接獲報案後立即趕赴現場處理，一時內迅速尋獲遺失的後背包。

捷運警察隊第二分隊警員陳君良、李勝文擔服守望勤務時，接獲報案稱有民眾後背包遺失，立即趕赴現場。經了解，該名女子為越南籍，當日上午搭乘捷運欲與友人會合，從頂溪站搭乘至忠孝新生站準備出站時，驚覺內有護照及重要證件的後背包仍遺留在車廂座位上。捷警到場後，先行安撫女子緊張的情緒，並詳細詢問其搭乘路線、時間及後背包特徵等資訊，隨即調閱站體監視器畫面，確認其下車時後背包已不在身上，研判該背包仍在中和新蘆線列車上，並同時查詢捷運公司遺失物系統，發現該後背包已被拾獲並送至捷運台北橋站，遂立即陪同女子前往確認。經清點內容物及證件皆相符，全數無缺。越南籍女子對捷警積極協助、迅速找回後背包表達由衷感謝，避免護照及重要證件遺失。

捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運時攜帶重要物品時，務必妥善收好、貼身保管，隨時注意隨身物品，避免因上下車匆忙而遺失。轉乘時人潮較多，如不慎遺失物品，應立即向站務、保全人員或捷運警察反映，或撥打110報案電話，捷警接獲報案將立即趕赴現場處理。

