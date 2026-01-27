護照換發大塞車！網路預約排到4月 民眾現場排隊苦等4小時

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

農曆春節將至，出國熱潮也帶動換發護照需求。外交部各地辦事處近期人潮不斷，網路預約名額幾乎全數額滿，北部最快要等到4月中旬，若想趕在年前辦好護照，只能選擇現場排隊，動輒得等上3到4小時。

農曆春節將至，出國熱潮也帶動換發護照需求。（圖／外交部領事局）

有網友昨（26）日在Threads分享，原本想透過網路預約換發護照，卻發現近期完全沒有名額，只好一早到外交部領事局現場排隊。他上午9點多抽到號碼牌，等了約2小時才完成送件，離開時現場等候人數已經超過300人，號碼牌隊伍甚至排到戶外，建議其他有需求的民眾務必一開門就到場。

外交部領事局官網顯示，北部辦事處網路預約最快可選時段已排到4月20日；中部、南部辦事處也多要等到農曆年後的2月底或3月初。過年前仍有預約名額的，僅剩雲嘉南及東部辦事處。

貼文曝光後，引發網友熱議，「最近換護照的人真的超多，上星期去排了4小時，差點崩潰」、「建議花錢找代辦，排隊真的太浪費時間了」、「我朋友直接搭高鐵去嘉義，現場抽號直接辦，完全不用等」、「建議申請一張自然人憑證，現在可以線上申請，等弄好再去現場領就好，跟網路預約名額是分開的，超方便」。

