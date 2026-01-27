護照換發預約排到4月 春節要出國怎麼辦？外交部教「一招」免排隊

寒假開始，再加上春節9天連假將至，不少民眾趁這段期間規劃出國旅遊，出現護照換發人潮暴增的現象。北部護照換發的網路預約最快4月才有名額，若選擇現場申辦，往往需要排隊3小時以上。外交部領事事務局今（27）日提醒民眾，「一步驟」可以快速申請換護照，省去現場排隊的時間。另外，已提出申請換護照的民眾，務必在2月13日前完成領照，以免影響後續行程。

外交部今日舉行記者會，提醒民眾若近期有出國計畫，應提早確認護照效期是否仍有6個月以上，並強調今年農曆春節連假自2月14日開始，因此已申請換發護照的民眾要留意最後一個上班日，也就是2月13日前完成領照。

換發護照的管道有哪些？

民眾若需要換護照，可以透過網路預約的方式，事先約好時間再前往。若網路預約已額滿，也可以到辦事處現場排隊等候，除現場排隊，符合條件的民眾還可以透過「自然人憑證」在外交部網頁線上申請，相當省時。

網路預約 ：透過網路預約的方式，事先約好時間再前往辦事處辦理。

現場排隊 ：在營業時間內前往辦事處抽取號碼牌並於現場等候，民眾也可以透過領事局網頁查看等候人數。

有條件式線上申換護照系統 ：只要是在台有戶籍的成年人、現持護照已過期或效期不足6個月、護照基本資料頁的個人記載事項也不需變更的話，即可使用「自然人憑證」在網頁上進行線上申請，不過要注意此方式不適用速件申辦。

找親友、旅行社代辦護照：需要由申請人填寫委任書

換發護照需準備什麼？

事先準備好資料，加速申辦的時間，也可以避免資料有誤而被退件。以滿18歲的成年人為例，換發護照時需準備國民身分證、簡式護照資料表、符合護照規格的2張照片以及還沒過期的舊護照。通常申請完畢且完成繳費後，約10個工作天即可攜帶相關證件領取新護照。申請者本人需攜帶收據、身分證及尚未超過效期的舊護照，親自到辦事處領取。

護照過期換發的費用

換護照的費用視年齡不同而有異，如果是急件需要加快辦理，需要支付額外處理費用。

14歲以上：1300元/本

14歲以下：900元/本

提前9個工作日領取：加收900元（繳費後1個工作天即可領取）

提前8個工作日領取：加收600元（繳費後2個工作天即可領取）

提前7個工作日領取：加收300元（繳費後3個工作天即可領取）

最後，外交部強調今年農曆春節連假長達9天，民眾若計畫出國，應提早確認護照效期是否有6個月以上，並提醒護照屬公文書，不得擅自塗改、加蓋紀念章或造成破損，否則視為污損，須重新申辦，以免影響通關權益。

春節期間，外交部領事事務局及中、南、東部與雲嘉南辦事處將暫停對外服務，如遇急難事件，可撥打外交部急難救助聯絡中心電話0800-085-095求助。