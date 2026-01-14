護照有感升級！2026全球護照排行公布 新加坡奪冠、台灣升至第33名

2026年恒理護照指數最新公布，全球護照行動力排名再洗牌，台灣小幅上升。（示意圖／達志／美聯社）

2026年全球護照最新排行出爐！根據最新「恒理護照指數」（Henley Passport Index）於近期公布，顯示新加坡護照依然是全球行動力最強的護照，而台灣護照排名較去年顯著上升，躍升至全球第33名。此評比依各國護照持有人可免簽前往的國家與地區數量進行排序，是衡量全球護照行動力的重要指標。

綜合外媒與官方資料顯示，在最新排名中，新加坡護照仍穩坐冠軍位置，其公民可免簽或落地簽進入192個國家與地區。日本與南韓以188個免簽地點並列第二；丹麥、盧森堡、西班牙、瑞典與瑞士則以186個免簽並列第三。第四名包括芬蘭、挪威、荷蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、奧地利、比利時與義大利等10國，可免簽185個地點；第五名由匈牙利、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛維尼亞以及阿拉伯聯合大公國（UAE，阿聯酋）等5國以184個免簽地點並列。

台灣護照在2026年名列第33名，可免簽通行139個國家與地區，相較去年提升3個名次。鄰近地區比較中，香港護照以171個免簽排名第15、澳門141個免簽排名第32；中國護照可免簽81個國家排名第59、泰國79個免簽排名第60、菲律賓64個免簽排名第73、越南49個免簽排名第86。

另外，，阿聯酋自該指數2006年首次公布以來，排名成長幅度最為顯著，主要得益於近20年多次與歐洲、亞洲與美洲多國簽訂互惠免簽協議，不斷擴大其護照行動力。相較之下，英國今年在免簽地點數量上縮減8個，導致排名下滑，目前可免簽前往182個目的地，是本次跌幅最大的主要國家之一。美國則在2025年底首次跌出前十名後，本次重返第十，可免簽進入179個目的地。

在免簽最少的國家方面，阿富汗以僅有24個免簽地點排名全球倒數第一；敘利亞以26個免簽排名倒數第二、伊拉克則以29個免簽排名倒數第三。

報導指出，「恒理護照指數」由總部設於英國倫敦的恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）編制，評比基礎包括各國護照持有人可免事先申請簽證前往的目的地數量，以及國際航空運輸協會（IATA）提供的權威數據。本次評比涵蓋全球199本護照與227個目的地，廣受各界引用與關注。

