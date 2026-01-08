護照遺失急壞外籍旅客 文一警調監視器迅速尋回

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第一分局指南派出所日前接獲民眾報案，表示護照遺失，急需警方協助。警員黃嘉誠、鄭宇倫立即前往了解，得知係一名菲律賓籍旅客於動物園參觀期間，不慎遺失裝有護照的錢包，且距離返國僅剩兩天，心急如焚之下向警方求助。警方深知時間相當緊迫，隨即展開沿線監視器調閱作業。

調閱影像過程中，員警耐心比對旅客行走路線，並逐一檢視相關畫面，發現一名婦人於動物園商店內拾獲錢包後離去，隨即循線追查其離開動線，成功查明身分並迅速聯繫，最終順利取回錢包。拾獲人原定返家後，旋至住家附近派出所報案，經確認錢包內財物及護照均無短少後，警方於當日即交還予焦急等待的外籍旅客，旅客取回護照後如釋重負，對警方積極且高效率的協助表達由衷感謝，並表示能順利返國，全賴警方及時伸出援手。

文山第一分局呼籲，民眾外出時應妥善保管隨身財物重要證件，避免因遺失造成不便；如拾獲遺失物，請主動送交附近派出所協助歸還，共同維護良好社會秩序。