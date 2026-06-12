護照ROC太小矮化國格？馬郁雯曝實際經驗：改版後更受歡迎

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政治中心／劉宇鈞報導

為了護照上中華民國英文國名REPUBLIC OF CHINA的大小，國民黨立委徐巧芯與媒體人黃暐瀚公開互槓，相關議題引發民眾討論。民進黨台北市中正萬華區議員參選人馬郁雯11日分享自己的實際經驗，她表示，有人質疑ROC太小叫矮化國格，但改版後的護照，在國際往來更受歡迎。

外國人都認識台灣！馬郁雯：值得驕傲

馬郁雯發文說，這趟去歐洲，有外國人聽到自己是來自台灣後就相視而笑，因為那位外國人不僅認識台灣，也知道台灣是晶片之島，尤其看到印著Taiwan大字體的護照也稱讚民主很不容易，喊著下次要來台灣玩。

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馬郁雯提到，那晚她跟李正皓在維也納的計程車上，聊著拿台灣護照真好，「台灣雖小，但旅遊過程中，所有交流的外國人都認識這個小小多山的國家！很值得驕傲！」。

馬郁雯：改版後的護照「在國際往來更受歡迎」

2020年為何會做護照的更改？馬郁雯指出，這並不是因為意識形態，而是避免跟中華人民共和國（PRC）混淆，因為過去的「REPUBLIC OF CHINA」字體較大，導致國外海關、航空公司，第一時間誤以為是「中國（China）」護照，產生矛盾，甚至質疑為何中國護照是綠色，也誤認台灣人是中國公民，導致國人必須耗費非常多時間向海關解釋身分。

馬郁雯也說，提案時空背景在COVID-19期間，很多國家對中國旅客實施嚴格入境管制，不少台灣人因為舊封面China太大，無預警被攔阻、拒絕入境，所以立法院、外交部才會決定改版，認為迫切需要將台灣與中國在視覺上做出明顯區隔。

馬郁雯強調，如今有人卻質疑ROC太小叫矮化國格，「但實際經驗告訴我們，改版後的台灣護照，在國際往來更受歡迎！」。

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