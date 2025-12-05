護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」





粿粿與王子的不倫戀後風波，至今延燒一個多月，使兩人形象重挫、事業停擺。近日遭爆料三人之間的糾葛似乎迎來進展，粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。

據報導，粿粿與范姜彥豐的婚變風波，如今的離婚協商終於有新進展，兩人最後並未鬧上法院，而是以協商方式私下談妥離婚協議。范姜從最初求償1600 萬，後來一路往下修至1200萬、800萬，據悉目前的金額是范姜能接受，且粿粿負擔得起的範圍。





廣告 廣告

協商內容涵蓋撫養權、房貸與贍養費等各項細節，不過卻另帶「１條件」，就是范姜日後不得再「攀咬王子」，不得再公開攻擊或提起相關事件，顯示她真的「相當護王子」。





雖實際贍養費金額未曝光，但整體協議方向已大致確定，在多次拉鋸談判後，雙方終於達成共識，讓這場自爆料以來不斷發酵的風波，逐漸走向落幕。





范姜彥豐於10月底發布影片，揭露粿粿與王子的婚外情時，神情憔悴，字字句句中也滿是失落與心碎，在天后闆妹直播中也坦言自己暴瘦11公斤，令人看了相當心疼。先前他上傳潛水照，氣色明顯變好，也令粉絲安心許多，表示：「祝好運，一切走向幸福的道路」！

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

