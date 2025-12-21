護理之家捐輔具 清消維護再送出

新竹五福護理之家，捐出一批機構不再使用的輔具，給慈濟環保輔具平台，志工經過清潔、消毒和維護後，很快媒合到有需要的家庭，讓照護者能更省力。

一張張的輪椅，逐一從庫房搬出，總計有30張，另外還加上12張手動及電動的醫療床，這是新竹五福護理之家，要捐給慈濟再利用的環保輔具。

五福護理之家負責人 黃屹立：「我覺得這個社會就是需要，永續地發展，我們今天有能力，我們本來就是要幫助更多的人，對於慈濟(環保輔具平台)這種，回收再利用，或者是整理完(輔具)，再給需要的人，我們非常非常地認同。」

因為這分認同，所以負責人一通電話，慈濟人當然使命必達，這天把機構要捐出的輔具全都載回新竹靜思堂，進一步做維護和清潔消毒，等待它的下一個有緣人。

慈濟志工 高禎娸：「可以把它們(機構)這些用不到的輔具、病床，整理完之後，然後再送給下一個需要的人，然後續物命，我覺得這是很好的一件事情。」

新竹環保輔具平台，除了男眾志工負責搬運的體力活，還有不少娘子軍，這天他們就接到法親劉淑真的婆婆，因為行動不便，需要電動醫療床助照護者一臂之力。

慈濟志工 劉淑真：「我以前也做過看護，所以我知道那個(照護者)的辛苦，電動床對那個生病的人來講，是一大福音，利己又利人，這樣子很好。」

慈濟志工 陳儒逸：「案家給我們的回饋 ，讓我們覺得很法喜，會感受得到，他們很強烈的感恩之心， 我們會覺得付出無所求，這種感覺是非常開心的一件事。」

有慈濟環保輔具平台的牽線，不僅讓輔具物命延續，也「聚福」讓愛擴及到更多有需要的家庭。

