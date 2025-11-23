護理人力不減反增！台東醫院慶130週年 院長：讓專業真正用在病人身上

衛生福利部台東醫院歡慶130週年。（圖／中國時報蔡旻妤攝）

衛生福利部台東醫院歡慶130週年，今（23）在南京路市民廣場舉辦院慶，展示在醫療、社區健康、長照與防疫等領域的成果。院長王蘭福今（23）日強調，這所從1896年走到今天的醫院，始終肩負照顧偏鄉、推動公共衛生與守護弱勢的責任，如今推動硬體及智慧系統全面更新，期盼讓醫護「把時間還給病人」。

衛福部台東醫院是許多台東人生命的起點。王蘭福說，台東醫院自1896年一路從診療所、總督府醫院、省立到署立醫院，陪伴地方走過不同時期，「50歲以上的台東人，有非常大比例是在台東醫院出生，這裡不只是一家醫院，更是台東人的共同記憶。」

衛生福利部台東醫院今於南京路市民廣場舉辦130週年慶祝活動。（圖／中國時報蔡旻妤攝）

衛生福利部台東醫院今於南京路市民廣場舉辦130週年慶祝活動。（圖／中國時報蔡旻妤攝）

院內部分建物使用超過60年，這是必須優先改善的項目，醫院近年持續投入智慧化，包括智慧病房、智慧病歷與智慧藥局等，都是提升效率的重要工程。王蘭福坦言，「1家醫院藥品高達數百種，有些是名字很像、有些長相很像」因此未來透過智慧系統協助藥師配藥，只要掃瞄藥袋條碼，系統即自動開啟正確藥品抽屜，降低藥名相近造成的混淆，也可縮短民眾等候領藥時間。

全台醫療院所面臨護理師離職潮，但台東醫院護理人力「不減反增」。王蘭福說，112年院內僅93名護理師，如今已增至118名，成長逾20人，他強調關鍵在於改善福利及工作環境、縮減文書時間，讓護理專業能真正用在病人身上。醫院也正全面導入智慧系統，包括病歷記載、病房與病床管理、手術排程等，未來可望讓護理師把更多心力放回照護本身，提升整體醫療品質。

公立醫院肩負的不只是醫療，更承擔政府交付的各項公共衛生業務，王蘭福說，偏鄉醫療常「吃力不討好」，但「別人不做的，我們來要做」未來，希望藉由智慧醫療、硬體更新與更友善的工作環境，吸引更多台東子弟回到家鄉服務。台東醫院會繼續扮演偏鄉醫療的守護者，也要成為民眾信任、願意依靠的醫療夥伴。

