護理人力荒有解？外籍照服員「可進醫院」 衛福部拚第二季修法

衛福部長石崇良。游騰傑攝



為減輕小家庭照護壓力、同時因應醫院護理人力吃緊，衛福部部長石崇良今（12）日指出，衛福部已正式向勞動部提案，盼修訂相關人力管理辦法，開放醫院聘用外籍照服員，協助住院病人的生活照顧工作，並期望能於今年第二季完成相關修訂。

石崇良指出，衛福部自3年前推動「住院整合性照護計畫」，開放共聘制度，針對有生活照護需求的住院病人，如失能患者，由醫院統一聘用照服員，避免民眾自行聘請看護，卻與院內管理制度產生衝突，此問題在COVID-19疫情期間尤為明顯。目前該計畫的年度公務預算一年已成長到5億。

廣告 廣告

他表示，計畫推行至今，民眾普遍反映良好。隨著台灣家庭型態趨於小家庭化，一旦家中有人住院，往往對其他家庭成員的工作與日常生活造成極大衝擊，整合性照護制度有助於大幅減輕家屬負擔。

不過，石崇良也坦言，醫院目前面臨人力短缺、照服員難以招募的困境，因此衛福部決定打破過去醫院無法聘用外籍中階技術人力的限制，比照長照機構，以及具慢性病房或呼吸照護病房資格的醫院，擴大開放至急性病房，確有推動必要。

石崇良說，衛福部已正式向勞動部提出修法建議，希望調整人力聘僱許可的管理辦法；但勞動部也表明，希望相關政策能取得社會共識、降低爭議。衛福部仍有時間持續溝通協調，目標是在第二季完成修法。

他也強調，衛福部持續與護理界溝通，說明修法並非取代護理人力，而是對護理人員的人力負荷下降也有幫助，可以讓護理人員專心從事護理專業，生活照顧部分由另外的照服員來協助，有助第一線的臨床負荷下降。

「有些人誤以為這是在取代護理人員，其實完全不是，」石崇良指出，若沒有照服員協助，相關工作反而會全部落在護理人員身上，進一步加速離職潮。他強調，這是一項對家屬、護理人員與醫院都有利的良善政策，社會各界應樂觀其成。

更多太報報導

「未來帳戶」對少子女化有助益？石崇良：我看不出哪裡經濟實惠

藍白推「未來帳戶」 石崇良憂普惠式政策：恐排擠健保、長照資源

台灣進入「超高齡社會」 石崇良祭4大措施因應