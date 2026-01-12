護理人力荒！ 衛福部擬「開放醫院聘外籍護佐」

因應護理人力荒問題，衛福部研擬開放醫院聘雇外籍護佐和照服員，協助急性病房護理師照顧病患，提升照護品質，最快今年4-5月上路，目標希望在民國119年新增2000名人力。

事實上，目前台灣只有長照機構可以聘僱外籍照服員，協助照顧住民，現在希望透過建立更明確的分級分工，讓外籍照護人員能夠在醫院端也能合法清楚執行工作，減輕護理人員長期的負擔。

不過目前護佐的工作內容主要仍和照服員非常像，未來將評估是否擴大包含外用藥物處理、換藥、壓床評估及集體採檢協助等等，以符合臨床實務需求。

而在外籍照服員方面，是希望在台經驗豐富的資深移工，具備照服員資格，並兼備語言能力、技術訓練，才可進到醫院端急性病房，主要目的並非取代本國的照護人力，而是希望補足整體的量能缺口。

台視新聞／魏于恬 責任編輯／網路中心

