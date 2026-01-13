護理人力荒 醫院貼「我今天願意加班」被罵翻 網譏：再一刀就倒

粉專靠北護理師貼出中部某醫院製作的宣傳加班文宣，貼文發布後引起網友砲轟。翻攝自「靠北護理師」臉書



近年大量醫護出走，不少醫院出現醫護人力荒，不料近日卻有醫院以「我今天願意加班」為主題製作宣導圖文，並張貼於院內，希望鼓勵醫護支援加班。相關圖文流出後在醫界掀起熱議，紛紛怒批「不要臉的果然天下無敵」、「根本在PUA！」

臉書粉專「靠北護理師」日前曬出網友提供的照片，畫面顯示中部某間醫院的圖文文宣上寫著斗大的「我今天願意加班」，還宣稱「加班不可怕，沒人加才可怕；控台在等你，病人也在等你」、「英雄不一定穿披風，有時穿刷手服」，旁邊還註解「再一刀就好」等標語，引起不少醫護人員不滿，相關圖片迅速在網路瘋傳。

不少網友看到後都直呼傻眼，紛紛留言表示「好爛的標題，整張燒掉」、「上層怎麼會覺得印這種文宣不會被罵翻」、「PUA最高境界」、「錢給到位，不怕沒人加班」、「根本情緒勒索」、「這麼荒唐的內容，還堂而皇之公告」、「發這個是鼓勵在職的人離職，新來的快逃嗎？」

另一臉書粉專「超級白急診醫師」也加入這波討論，將該系列宣導圖文修改得更貼近現實，除了將文宣中的「我今天願意加班」改成「我今天不願意加班」、「加班不可怕，沒人加才可怕」改為「加班不可怕，錢太少才可怕」，甚至把「再一刀就好」改成「再一刀就倒」，直言這樣的標語才更符合第一線人員的實質處境。原本文宣中面帶笑容的Q版醫護人員，也成了滿臉哀怨、兩眼無神的樣子。

粉專「超級白急診醫師」將原本海報修改成厭世版本。翻攝自超級白急診醫師臉書

