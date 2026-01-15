護理全聯會力挺三班護病比入法 強調病人安全底線不容平均計算

中華民國護理師護士公會全國聯合會15日在臉書粉絲專頁發文，堅定表態支持並推動「三班護病比入法」；呼籲立法院盡速將三班護病比制度化，從「平均值管理」轉向「實際班別管理」。 圖：翻攝「臉書」中華民國護理師護士公會全國聯合會粉絲專頁

[Newtalk新聞] 中華民國護理師護士公會全國聯合會今（15）日在臉書粉絲專頁發文，堅定表態支持並推動「三班護病比入法」，視此為病人安全的核心制度，而非僅行政選項。該會強調，現行全日平均護病比規範無法真正保障病人，尤其在急性惡化或突發狀況頻發的臨床現場，風險往往集中在特定班別，呼籲立法院盡速將三班護病比制度化，從「平均值管理」轉向「實際班別管理」。

聯合會指出，衛福部雖於2024年1月26日公告各層級醫院三班護病比標準（醫學中心白班1:6、小夜1:9、大夜1:11；區域醫院白班1:7、小夜1:11、大夜1:13；地區醫院白班1:10、小夜1:13、大夜1:15），但僅屬行政指導，缺乏法律效力。目前《醫療機構設置標準》第12-1條僅規定急性一般病床「全日平均護病比」：醫學中心9人以下、區域醫院12人以下、地區醫院15人以下，以全院三班人力及住院人日平均計算。

聯合會強調，急性惡化、突發狀況與重症處置等高風險事件不會平均分布於全天，僅以平均值管理等於把風險留給病人、壓力留給第一線護理人員，病人安全缺乏實質保障。若不入法，人力不足將被視為常態，病人安全只能仰賴基層硬撐，護理人力流失問題也將持續惡化。在高齡社會加速到來、住院與重症需求持續增加的趨勢下，今天不建立明確的安全底線，未來將付出更大代價。

聯合會表達立場：三班護病比必須入法、從「平均值管理」轉向「實際班別管理」、真正保障病人安全，同時留住護理人力。

聯合會重申，護病比入法是病人安全法案，而非任何單一政黨的議題，而是全社會必須共同面對的醫療品質與制度課題。目前立法院已有黨團提出《醫療法》第12條、第102條及第102-1條修正草案，今日下午排定朝野協商，聯合會將持續提供專業意見，力促三班護病比制度化。

前一天，財團法人厚生基金會執行長陳柏同先生以「『護病比』逕付二讀修法 恐對全民醫療造成結構性衝擊」為題投書《新頭殼》，表達對護病比入法草案的憂慮，認為以單一數值強制規範三班護病比恐造成醫療資源失衡、醫院關床或縮減服務，甚至影響急重症醫療可近性，呼籲暫緩修法、回歸理性討論以避免結構性傷害。相較之下，聯合會立場則聚焦病人安全與臨床實際風險，主張入法是必要且迫切的制度保障，兩者觀點在優先考量上呈現明顯差異：護理界強調「不入法即把風險留給病人」，醫界則擔憂「入法過急恐傷害整體醫療量能」。

