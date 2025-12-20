護理女孩勇敢轉身 玉里就業中心虛實整合 助穩定就業

勞動力發展署北基宜花金馬分署為協助職涯迷航的青年撥開雲霧，積極推動「青年職得好評計畫」。

近日在玉里就業中心的陪伴下，二十二歲的家家（化名）從薪資不穩定的醫院計時工作，成功轉職為超商門市正職人員。透過就服員專業的引導以及三萬元尋職就業獎勵金的支持，家家不僅實現了經濟自立，更圓了為父母減輕家計的心願，自信地邁向人生新階段。

剛從專科學校護理科畢業的家家，原先在醫院擔任門診計時人員，然而計時工資不穩且收入有限，生活開銷仍需仰賴父母支援。家家看著父母除了維持家計，還需負擔遠在臺北求學的弟弟學費，體貼的她總覺得自己既已成年，不應再成為家人的負擔，心中迫切渴望一份穩定的正職工作來實現經濟自主。但因初入職場經驗不足，面對跨領域求職時缺乏自信，讓她陷入焦慮，遂決定前往玉里就業中心尋求專業協助。

玉里就業中心就服員在接觸家家後，首先從關懷角度出發，透過一對一的深度諮詢，有效緩解她的求職焦慮。為了協助家家適性就業，就服員導入了「青年職得好評計畫」，運用虛實整合的服務模式進行職涯輔導，先以線上評量網進行優勢盤點，協助家家重新盤點自身的性格優勢：雖然畢業於護理科，但家家具備高度的服務熱忱與耐心，這正是服務業最核心的特質。

線下就由就服員進行評估媒合，推介她至職場環境穩定且具備完整培訓制度的超商工作（見圖），就業後，就服員仍不定期透過電話實地關懷家家的工作適應狀況，給予最強大的心理支持。目前，家家已穩定就業期滿三個月，展現出極佳的學習能力與抗壓性，且可申請三萬元尋職就業獎勵金。

家家欣慰地表示：真的很謝謝就業中心的幫忙，讓我發現自己的價值！這筆獎勵金與穩定的收入，讓我終於能減輕爸媽的負擔，覺得自己真的長大了！

玉里就業中心主任張鼎盛表示，「青年職得好評計畫」主要在協助本國籍十五歲至二十九歲對職涯感到迷惘的青年，透過深度諮詢與專業媒合，幫助他們在職場站穩腳跟。只要穩定工作滿三個月，即可領取三萬元尋職就業獎勵金。玉里就業中心將持續深耕基層，提供在地青年最具「溫度」的就業服務，相關服務資訊，請洽玉里就業中心，03-8882033分機7118周先生