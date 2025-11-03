護理女神命案扯上毒品！黃明志遭查獲九藍色藥丸 恐判監禁加鞭刑

黃明志涉毒恐遭監禁、鞭刑。（圖／TVBS）

馬來西亞警方正在追查護理女神謝侑芯死亡案件的真相，而案件中涉及的馬國藝人黃明志已被檢測出毒品反應呈陽性。根據馬國媒體報導，黃明志當時在現場被查獲九顆疑似毒品的藍色藥丸而遭逮捕，但他否認犯罪並已繳交約台幣5萬8千元的保釋金獲釋。馬來西亞當地律師表示，持有毒品者可能面臨2至5年監禁及3至9下鞭刑，而謝侑芯的家屬目前最關心的是死因真相及遺體何時能運回台灣。

護理女神謝侑芯上個月在馬來西亞驟逝，讓許多粉絲感到惋惜。生前她擁有姣好身材，經常穿著背心短裙接受專訪，因此累積了不少粉絲。她的生前最後訪談影片曝光後，更讓大家為之惋惜。案件調查過程中，馬國籍藝人黃明志被發現當時也在現場，如今被當地媒體報導其毒品檢驗呈現陽性反應。

馬來西亞當地律師余健忠和彭順文解釋，根據當地1952年危險毒品法令第39A(1)條，持有毒品的刑罰是監禁不少於2年且不超過5年，或者鞭刑不少於3鞭也不多於9鞭。馬國媒體報導，黃明志身上被查獲九顆疑似毒品的藍色藥丸而當場遭到逮捕，但他面對指控時否認有罪，並繳交8000令吉（約台幣5萬8千多元）的保釋金後離開。

余健忠和彭順文表示，在馬來西亞，如果只是持有而非販賣毒品，是可以交保離開的。但若是因吸食毒品而導致他人損失或過世，案件會交由馬來西亞律政部處理，不同的情況會有不同的刑罰。針對較嚴重的犯罪，都會由律政部依據不同情況處理刑罰。

目前謝侑芯的家屬最想知道的是真相。余健忠和彭順文建議家屬需要向警方了解清楚遺體的所在位置及後續處理方式，以及警方為何需要扣留遺體這麼久，還有屍體是否已經解剖。謝侑芯的經紀人表示，他們想要將遺體運回台灣但遭到拒絕。當地律師也說，只要釐清死因就能領回遺體。

黃明志此次涉及施用毒品，可能面臨監禁甚至鞭刑的處罰。全案將在12月18日開庭審理。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

