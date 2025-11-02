護理女神大馬殞命…黃明志「攜毒」在房內 雪碧發聲「私人關係」全說了

謝侑芯與雪碧曾合作拍片。翻攝雪碧臉書



擁有甜美外型、傲人上圍、IG粉絲超過50萬的網紅謝侑芯，因為曾任護理師而被封為「護理女神」。謝侑芯上月底被發現，在馬來西亞吉隆坡的飯店中身亡，今天（11／2）更傳出歌手黃明志也在屋內。大馬警方表示，黃明志身上搜出疑似毒品，謝侑芯好友網紅雪碧今天表示，她不知道為何與黃明志有關，她也強調確定謝侑芯沒有吸毒。

今天《中國報》報導指出，大馬歌手黃明志也捲入此案，甚至案發時黃明志也在房間內，當時還不斷CPR，但仍未能救回謝侑芯性命。警方發現黃明志身上有9顆可疑藥丸，將黃明志逮捕起訴。

身為謝侑芯好友的雪碧今受訪：「身為朋友，這次出國我完全不知道，也不清楚他跟黃明志的關係，問過家屬他們也不清楚到底是什麼狀況，一切等調查出來為主！很多酸民都說什麼我派她去，我連她出國什麼時候我都不知道，跟黃明志的事情我真的有很驚訝」。

對於黃明志捲入謝侑芯命案，雪碧則表示：「我跟她相處我確定她沒有吸毒！我經紀人跟家屬都確定她沒有用違禁品！私人關係她沒有提過，我也不會過問，所以我當下聽到是黃明志，有嚇到！」

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

