護理女神猝逝報告出爐！經紀人：在馬國心臟病發作搶救不及

有「護理女神」封號的31歲網紅謝侑芯昨(30日)傳出在國外猝逝，好友雪碧（方祺媛）發文證實，被粉絲封為台灣第一女優的吳夢夢也發聲「R.I.P.」。媒體求證謝侑芯經紀人詢問死因，對方表示謝侑芯是在馬來西亞心臟病發身亡，「當下好像是未有急救的可能性」。

據《NOWNEWS今日新聞》報導，經紀人Chris先前發文表示謝侑芯在馬來西亞工作時因「突如其來的健康意外」過世，當地的醫院報告出爐說是「心臟（病）發作」，而謝侑芯之前身體看來無病痛、很健康也愛運動，讓家人很錯愕，她的父母、哥哥、妹妹目前都在忙著處理她的後事，之後會辦私人告別式，她的朋友們可能也想另外舉行一個追思活動，但目前都只是討論中，暫時未確定。

廣告 廣告

謝侑芯人長得美、身材性感，在IG擁有53萬粉絲，常曬美照的她曾透露小時候因為一場意外傷了右手無名指，導致被截肢少了一截；她也強調有護理師證照，只是不是大家印象中的「傳統護理師」；今年6月她更表示被一位被新聞塑造形象不好的「王姓CEO」追求過，她緩頰：「他對孩子對家人、對當時的我，從不小氣，反倒是體面與心軟同時存在～人無完人，他值得被公平記住」，但婉拒和對方交往。

此外，今年8月謝侑芯自曝遭恐嚇，她曬出對方對話提到關鍵字「竹聯、四海？」、「韋小寶罩林森北」、「我叔公道上的啦」、「你會輸」，她透露：「這個是我前任搬他名字的威脅恐嚇我，此事跟韋小寶大哥本人沒有關係」，並表示：「我真的被恐嚇了，現在好怕，請問我該去哪裡繳保護費呢？還是直接報警比較快？畢竟你這麼有名，我相信你不會想讓誰拿你的名字來威脅一個女生吧？大哥都是有格局有高度的不會想管別人感情破事吧？」引來粉絲關心。

更多中時新聞網報導

非洲豬瘟案場 2處仍驗出病毒

楊謹華不放棄當媽 最晚12點上床

Lulu藏愛陳漢典 罵「感情的騙子」露餡