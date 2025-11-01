護理女神猝逝遭疑「嗑藥、被雪碧派去伴遊」 經紀人駁斥：酸民惡意臆測

「護理師女神」謝侑芯驟逝海外，死因引發喘測。（翻攝自謝侑芯 臉書）

年僅31歲的網紅「護理師女神」謝侑芯（Iris）日前驟逝海外，好友兼經紀人Chris原先僅稱死因是「突如其來的健康意外」，說法引發揣測，後來受訪才透露當地醫院告知「心臟病發作」，卻有網友造謠謝侑芯是被閨密「情色教主」雪碧（方祺媛）「派去當伴遊」，對此經紀人Chris在社群駁斥，好姐妹雪碧則要亂爆料的人拿出證據，怒嗆「嘴巴那麼臭是吃到屎嗎？」

年僅31歲的謝侑芯赴海外工作拍攝傳來噩耗引發討論，根據《NOWNEWS》報導，經紀人Chris透露，馬來西亞醫院告知死因是心臟病發作，且當下似乎是未有急救的可能，消息令家屬難以接受。

怎料網路竟陸續出現如「雲頂（馬來西亞景點）嗑藥」、「被雪碧派去當伴遊」等關於謝侑芯死因的惡意臆測，經紀人Chris透過IG限動駁斥，批評類似不實傳聞全是子虛烏有的假消息，強調當地警方的初步報告並未提及「雲頂」，更沒有指出死因涉及藥物濫用。

針對網路上散布謠言、誹謗與侮辱的行為，經紀人Chris表示家屬已聘請法律顧問處理。他也替雪碧說話，稱三人私交甚篤，她絕不可能讓謝侑芯受害，澄清雪碧是在看到他的悼念貼文後主動關心了解，才進一步發文。

最後經紀人Chris說明，之所以未公開更多細節，是出於尊重家屬隱私，同時靜待警方的完整調查結果。

雪碧則發文怒嗆酸民，強調身正不怕影子斜、時間將證明一切，怒嗆胡亂爆料的人拿不出證據，並要私訊想套話的吃瓜群眾別再煩她。

