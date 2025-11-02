護理女神謝侑芯大馬飯店浴缸猝死 黃明志也在場！持9粒藍藥丸「涉毒」被逮捕

護理女神謝侑芯（取自當事人IG）大馬飯店浴缸猝死，馬來西亞媒體報導歌手黃明志在場，且持9粒藍藥丸「涉毒」被逮捕。資料照



台灣網紅謝侑芯（Iris）擁有甜美外貌與姣好身材，因為曾當過護理師，被網友封為「護理女神」。上月底驚傳在海外驟逝，享年31歲，最新消息傳出，謝侑芯是在馬來西亞吉隆坡喪命，她在一家高級飯店的浴缸中失去生命跡象，更令人驚訝的是，《中國報》報導，馬來西亞歌手黃明志也在房內，黃明志雖狂做CPR，但仍救不回謝侑芯。另外，黃明志被警方從身上搜出9粒疑似毒品的藍色藥丸，當場被逮捕。《光明日報》報導指出，警方初步尿檢结果顯示，黃明志對4種毒品呈陽性反應。

黃明志稍早透過IG發出最新聲明，強調新聞捕風捉影，「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。」更強調自己這幾天遭受勒索，他會奉陪到底；至於謝侑芯的猝死，他深表遺憾。不過，謝侑芯的經紀人Chris晚間發聲，質疑黃明志的聲明與警方說詞不一、前後矛盾，嗆問黃明志「到底在隱瞞什麼？」且強調從未見過謝侑芯接觸過毒品。

《中國報》報導，馬來西亞吉隆坡金馬警區主任沙紮裡助理總監指出，警方於10月22日下午1時40分左右接獲報案，指一名台灣籍女子（31歲）在吉隆坡某高級酒店客房內失去意識，據了解，該台灣女子就是台灣網紅謝侑芯。而歌手黃明志（42歲）當時也在客房內。

報導指出警方從黃明志身上查獲疑似毒品的9粒藍色藥丸，當場將他逮捕。黃明志也在10月24日，因擁毒及濫用毒品，被提控上庭。黃明志面對擁毒和濫用毒品的指控時，否認有罪，隨後繳付保釋金，獲保釋外出。

護理女神謝侑芯在馬來西亞猝死，黃明志也在場被逮捕。資料照片

大馬警方揭露，謝侑芯當時在酒店客房的浴缸內昏迷，身上蓋著一條白色毛巾，而黃明志也在客房內。黃明志持續替謝侑芯施行CPR，等到救護人員接手。

《中國報》報導，黃明志供稱，事發前謝侑芯進入浴室洗澡，但隨後浴室內異常安靜，並未傳出水聲，黃明志隨後進入查看，才發現謝侑芯昏迷在浴缸中。據指出，疑似當時黃明志正要拍攝MV，但警方在黃明志身上搜出9粒疑似毒品的藍色藥丸，當場將其逮捕。

警方初步調查，謝侑芯遺體上未發現任何外傷痕跡，也未查獲任何物品，死者遺體已被送往吉隆坡中央醫院解剖，進一步調查。此外，《光明日報》最新報導指出，警方初步尿檢结果顯示，黃明志對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分呈陽性反應；警方也懷疑女死者生前曾吸毒，並且曾與黄明志發生性行為，推斷死者可能是死在床上後，被移動到浴室内。詳細死因仍待鑑識結果釐清。

歌手黃明志聲明。取自ＩＧ

「護理女神」謝侑芯死訊傳出後，網路陸續出現「雲頂（馬來西亞景點）嗑藥」、「被雪碧派去當伴遊」等惡意臆測，經紀人Chris透過IG限動駁斥，批評類似不實傳聞全是子虛烏有的假消息，強調當地警方的初步報告並未提及毒品，更沒有指出死因涉及藥物濫用。

「護理女神」謝侑芯在海外驟逝，享年31歲。消息是由她的好友、同為網紅的雪碧（方祺媛）25日深夜在臉書悲痛發文證實噩耗，哀嘆「下輩子再當好朋友」。雪碧透露自己情緒近乎崩潰，「近年為什麼兩個我最愛的人都離開我了，正杰、侑芯……Iris是我網紅圈唯一相信的好朋友。」她提到，兩人原本約好26日要一起吃飯、打球，「但你20號就沒消息了，前三天我還夢到你罵我戀愛腦，我多希望現在你還能這樣罵我。」

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

發稿時間14:59 更新時間21:15

