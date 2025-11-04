護理女神謝侑芯死因成謎！黃明志控「救護車遲到1小時」被打臉 大馬衛生部反擊：26分鐘就抵達

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

網紅「護理女神」謝侑芯日前在馬來西亞的飯店猝逝，近來傳出大馬歌手黃明志當時人在事發現場，還在他身上查獲疑似毒品，案件疑點重重，而黃明志近日在社群媒體上反控是因為救護車遲到1小時，才讓謝侑芯錯過黃金救援時間，而大馬官方出面反擊，澄清救護車26分鐘內就抵達現場施救。

黃明志指控救護車遲到1小時，遭到大馬衛生部打臉。（圖／亞洲通文創提供）

據馬來西亞《中國報》、《光明日報》報導指出，大馬衛生部的官員提到，救護車是在10月22日的中午12點30分從吉隆坡中央醫院出發，12點56分抵達位於隆市康萊路的五星級飯店，抵達後立即對謝侑芯進行急救，沒有黃明志所稱的延誤就醫的狀況，也強調，收到救助電話2分鐘後就出勤，不是外界傳出的延遲1小時的說法。

而謝侑芯閨密謝薇安，得知此事後也在IG上發文痛批黃明志：「我就說，你要打臉自己多少次？繼續說謊的垃圾東西。」字句中看出情緒非常氣憤。

