護理女神謝侑芯謀殺案！薔薔曝與黃明志「私下關係」

薔薔與黃明志合作過但沒有私交。（圖／翻攝自薔薔臉書）





馬來西亞歌手黃明志捲入網紅「護理女神」謝侑芯謀殺案，引發軒然大波；女星薔薔透露曾與他在走鐘獎遇見2次、合拍短影音，談及這起命案，薔薔自行猜測女方可能是嗑藥過量致死，提到身邊有3名友人也是這樣往生的。

根據《TVBS新聞網》報導，薔薔今日進棚錄影前接受訪問表示，她與黃明志沒有私交、不清楚對方為人如何，提及謝侑芯謀殺案她說，自己很多朋友在國外吸毒後於睡夢中心臟停止，有2、3個朋友則是吸毒後數日沒睡，一躺下去就天人永隔。

黃明志也有獲提名走鐘獎「好好聽音樂獎」項目，但他如今捲入謝侑芯謀殺案，今日赴警局投案，目前被警方延扣7日調查案情；薔薔也入圍4項走鐘獎，但她認為沒有必要因此取消黃明志角逐資格，兩件事情需分開來看、公平競爭。

