護理女神謝侑芯驟逝！11天前還露臉拍片 網揪疑點喊：案情不單純

娛樂中心／游舒婷報導

31歲的網紅謝侑芯曾擔任護理師，因為出眾的外貌和身材在網路上擁有一定的人氣，未料她的好友卻在昨（30）日發文表示，因為健康因素，謝侑芯於海外工作拍攝期間過世，讓粉絲們相當震驚。有網友就開始推敲，明明她11天前才和一群網美拍攝影片，讓大家紛紛猜測案情不單純。

謝侑芯驚傳過世，讓粉絲相當錯愕。（圖／取自IG）

有「護理系女神」之稱的謝侑芯IG擁有53.4萬人追蹤，她時常在上面分享自己的美照，而在10月19日，她才和其他網美朋友外出遊玩，一行人穿上性感泳裝拍攝影片，沒想到才過11天就傳出意外離世的消息，讓粉絲們相當錯愕，紛紛湧入社群留言：「RIP好好當天使」、「到底有沒有人可以告訴我是發生什麼事，怎麼會這樣」、「到底是怎麼走的」、「」、「很突然的意外」、「覺得只要是網紅或藝人，案情不單純」。

由於消息來得突然，讓大家猜測背後原因不單純，對此，她的好友饒舌歌手Chris發布聲明時說明，謝侑芯是在海外拍攝工作的期間，因為「突如其來的健康意外」過世，他在聲明中也懇請外界給予家屬多一些尊重與空間，「請暫時放下聯繫與無謂的揣測，讓我們用最溫柔的方式，將她如天使般的光環，永遠珍藏在心底。」

