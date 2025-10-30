護理女神謝侑芯「海外工作失聯多日」傳死訊 好友悲慟證實
IG擁有超過53萬粉絲的知名網紅謝侑芯，昨（30）日驚傳離世，得年31歲。消息曝光後震撼整個網紅圈，謝侑芯的好友「雪碧」於臉書發文哀悼，情緒崩潰寫下：「下輩子再當好朋友。」許多粉絲與同業難掩悲痛，社群湧入大量悼念留言。
謝侑芯在過世前的最後一篇貼文中曾提到即將前往東南亞旅遊，地點疑似為馬來西亞。之前就有網友指出，她已失聯多日，「前幾天就有人在找她了，去馬來西亞也不知道有沒有回到台灣，好像沒回來，應該是在那邊出事了」。引發外界關注。
沒想到這幾天就傳來謝侑芯離世消息，雪碧不捨自己在網紅圈唯一信任的好友已經離開，回憶謝侑芯生前心地善良、漂亮活潑且沒架子，2人之間沒有任何利益只有互相取暖打氣，在彼此低潮時互相陪伴，工作上充滿上進心，雪碧說：「本來等你回國我們要做好多事，你20號沒消息時，我的心就很亂…前三天還夢到你，罵我戀愛腦，我多希望你現在還可以罵我。」
雪碧悲痛表示，謝侑芯才31歲，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，「這事讓我很悲痛欲絕」，同時呼籲外界別再打擾謝侑芯的家人，「人已經不在了，也不要做什麼揣測或擴大事件」，期盼閨密能開心去當小天使，下輩子再當好朋友。
