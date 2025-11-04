護理女神遺體「已解剖」送太平間等化驗 傳家屬將抵大馬帶回家

網紅「護理女神」謝侑芯驚傳在海外驟逝。翻攝自IG



歌手黃明志涉入「護理系女神」謝侑芯命案，全案在4日重大突破，警方從猝死案進展至謀殺案偵辦。根據《中國報》報導，案發後，謝侑芯的遺體被送往吉隆坡中央醫院進行剖驗，遺體目前仍在醫院太平間，配合警方調查工作。不過，謝侑芯的經紀人稍早發聲，表示家屬因安全和健康考量，不會前往大馬，但已委託律師團隊處理相關法律程序。

據《中國報》報導，謝侑芯家屬近日會抵達馬來西亞領回。整個流程是由家屬辦理相關手續，可領出死者遺體，估計遺體在領出後會被送往火葬場火化，再由家人帶回台灣。

謝侑芯享年31歲，在馬來西亞星級飯店房間死亡案，4日《中國報》報導，大馬警方宣布，此案已經從猝死角度，轉成謀殺罪名調查！吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，警方援引刑事法典302條文（謀殺），調查謝侑芯在馬驟逝案，警方目前仍在做進一步調查。

《中國報》報導，黃明志在謝侑芯死亡後，從飯店逃跑過程遭逮捕，大馬警方從黃明志身上查獲9顆藍色搖頭丸，分裝成2包，一包2顆，另一包7顆，是搖頭丸「愛他死」（Estacy）！並警方也從黃明志尿檢驗出四種毒品。

今日（11/4）稍早，經紀人Chris在IG限時動態發文表示，家屬和他在得知警方改列「謀殺案」等事件新進展皆深感震驚，並坦言先前的官方說法「雖難以置信但仍選擇相信」，如今隨著新版本浮出，「反而更接近我們一直以來的懷疑」，尤其是在黃明志「公開說謊」後，家屬更加確信必須透過法律途徑追求真相與正義。

Chris指出，由於安全與健康考量，謝侑芯的家屬暫無法前往馬來西亞，已委託專業代表處理後續事宜，並聘請當地知名律師團隊推進司法程序。

Chris聲明，「在此之前，除非家屬與律師共同同意，我們將不再發表任何新的正式聲明。懇請各界給予家屬時間與空間，讓他們能平靜地面對這些突如其來的變化。感謝大家的關心與理解。」

左圖是「護理女神」謝侑芯（Iris）,右圖是歌手黃明志。取自當事人社群

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

11:47出稿 19:42 更新 （經紀人聲明）

