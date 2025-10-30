護理女神驚傳離世！海外工作「突發意外」 雪碧崩潰慟喊：才約好回國見

記者王培驊／綜合報導

雪碧（左）形容謝侑芯是她網紅圈唯一好友。（圖／翻攝自真雪碧 無雙ss臉書）

擁有甜美外型與完美身材的網紅謝侑芯，曾任護理師，因氣質出眾被封為「護理系女神」。沒想到今（25）日驚傳死訊，享年31歲。她的好友雪碧稍早在社群悲痛證實消息，透露自己崩潰哭到無法自拔，另一位好友Chris也發文悼念，指出謝侑芯是在海外工作期間因健康意外過世。

過世的謝侑芯曾是護理師，因氣質出眾被封為「護理系女神」。（圖／翻攝自IG @irisirisss900）

雪碧在貼文中寫下長文，心碎表示：「我崩潰了，近年為什麼兩個我最愛的人都離開我了，正杰、侑芯。」她透露兩人原本約好26日要一起打高爾夫、吃飯，沒想到好友卻突然離開，「我多希望你現在還可以罵我戀愛腦，收到消息以前還希望一切不是真的，我哭了很久很久。」

廣告 廣告

雪碧悲痛表示，兩人本來約好回國後要見面。（圖／翻攝自IG @sprite0719ss）

她回憶，謝侑芯不僅漂亮又活潑，更是圈內唯一真心的朋友，「我們一起罵渣男，也討論工作怎麼進步，她總是主動關心我。」雪碧悲嘆好友年僅31歲就離開，「這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人。」同時也呼籲外界不要再聯繫家屬，「家人已經很痛苦，請不要再揣測或擴大事件，讓她安心當天使。」

過世的謝侑芯曾是護理師，因氣質出眾被封為「護理系女神」。（圖／翻攝自IG @irisirisss900）

另一位好友Chris也在社群發文悼念，代表家屬說明謝侑芯是因「海外工作期間突發健康意外」離世，懇請外界給予家人空間。他哀痛形容謝侑芯是「台灣網路圈最耀眼的星辰之一」，不僅外型亮眼，更擁有堅毅、善良的靈魂，「她能把最平凡的片刻變成笑聲，她的存在，就是快樂本身。」

Chris感性回憶與謝侑芯共度的點滴，透露她曾在日本工作時，為了送他生日禮物特地買下模型，「她說很多事都要珍惜，不要猶豫，想要就要帶上。」最後他寫下：「沒有妳的笑聲，世界似乎安靜了許多，但天堂想必會因此而更加熱鬧。」消息曝光後，大批網友湧入留言哀悼：「希望她在另一個世界繼續發光」、「太突然了，願妳在天堂也能美美的」、「不能接受這消息」、「RIP」。

更多三立新聞網報導

LuLu突喊懷孕了！陳漢典曝「2月會看到孕婦」 導演：排戲就看出不對勁

郁方談坣娜感觸深！悲嘆：很大的遺憾 郭子乾曝「兩人最後合作畫面」

不是紅斑性狼瘡？坣娜傳「因胰臟癌病逝」 在丈夫身旁安詳離開

蔡瑞雪聲援范姜彥豐！痛批粿粿「劈腿不可取」 自爆：我前陣子剛經歷過

