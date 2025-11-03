"護理女神"大馬飯店猝逝 黃明志在場身上搜出搖頭丸

生活中心／綜合報導

31歲網紅「護理女神」謝侑芯在馬來西亞吉隆坡的飯店浴缸內猝死，警方發現同房者還有大馬歌手黃明志，並在男方身上搜出9顆藥丸，經檢驗確定是搖頭丸，而全案正在調查，警方表示，根據現場痕跡來看，沒有任何涉及強迫性行為的痕跡，因此不朝性侵罪方向偵辦，但黃明志將以擁毒和尿檢不過關2項罪名，接受調查。

已故網紅 謝侑芯：「你們家小朋友還缺家教嗎，我是教音樂的。」

31歲網紅謝侑芯，驚爆猝死在馬來西亞飯店的浴缸內，事發好幾天了，在場被逮的歌手黃明志，依舊脫離不了嫌疑。

護理女神猝死送解剖！ 警方"不朝性侵罪偵辦" 黃明志涉2罪名

護理女神猝死送解剖，黃明志涉2罪名。（圖／中國報）





警方在黃明志身上搜出9顆藥丸，經檢驗確定是搖頭丸，而且對4種毒品呈陽性反應．黃明志向警方坦承，因為與謝侑芯在討論合作拍片事宜，所以一起待了一整個晚上，期間女方到廁所洗澡，但過半個小時沒動靜，他才到廁所查看，當時謝侑芯已經躺在浴缸內，試圖搶救仍回天乏術。

歌曲 "中國痛"：「巴布.馬力的反拍節奏七個洽七個七個恰，琵琶配竹簫輕快又跳躍。」

但有馬來西亞報導指出，謝侑芯遺體被發現時全身赤裸，並倒臥在浴缸內，而且浴缸內和地面都沒有水跡，推測女方死後遺體可能遭人移動至浴室，認為死因不單純。對此，馬國警方僅表示，現場沒有強迫性行為的痕跡，因此不會朝性侵罪的方向偵辦。但將對黃明志以持有毒品和尿檢不過關2項罪名，進行調查。





護理女神猝死送解剖！ 警方"不朝性侵罪偵辦" 黃明志涉2罪名

謝侑芯經紀人發聲。（圖／民視新聞）





網美好友謝薇安，也在深夜發文砲轟黃明志"我真的以跟你合作過為恥！"，一個禮拜前，曾傳訊息詢問，謝侑芯在哪，但黃明志卻完全不回應，根本心裡有鬼。經紀人也發文，強調從未見過謝侑芯接觸過毒品，也從未聽聞她有任何相關行為，怒嗆黃明志，毒品的來源是什麼？是否誘導、欺騙或強迫女方服用？好友都把矛頭都指向黃明志！

只是謝侑芯猝逝前三天，才和DJ鄔唯、藍星蕾、周甄娜、網紅Yumi.k五閨密，在飯店合拍熱舞影片，出事後卻都全部裝沒事，甚至還關閉影片留言，是否另有隱情，馬國警方也將持續追查。

